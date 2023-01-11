好天氣剩2天！周末變天「1天暴跌13度」　先濕後凍全台迎雨

▲周末冷氣團來襲天氣寒冷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者李宜秦／台北報導

溫暖晴朗的天氣將持續到周六，各地白天上看25度，周六鋒面逐漸接近，各地降雨機率提高，周日大陸冷氣團南下，早晚低溫下探至12度，北台灣甚至連白天回溫幅度都相當有限，空曠地區可能出現10度以下低溫，冷空氣將持續影響到下周三。

氣象局預報員曾昭誠表示，今天到周六都是溫暖的好天氣，各地清晨約18到20度，白天都有25度以上，中南部溫度更高。明日水氣更少，僅花東、宜蘭、北部山區有零星雨勢。

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▲周末鋒面通過各地有雨。（圖／記者湯興漢攝）

周六受到鋒面接近影響，各地降雨機率都會提高，全台都可能下雨。周日明顯的降雨區域則以北部、宜蘭為主，其他地區為局部短暫雨。下周一到周三天氣較乾，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

周日大陸冷氣團南下，溫度一路下滑，北台灣整天溫度都低於20度，中南部約22到23度，周一、二北部整天都只有12到14度，中南部因為可見陽光，白天高溫較高約20度。

下周一到周三天氣寒冷，全台普遍低溫約12度，局部空曠地區可能出現10度以下低溫。不過由於水氣較少，因此高山降雪機率也較低。

▲▼氣象局未來一周天氣預測。（圖／氣象局提供）

▲▼氣象局未來一周天氣預測。（圖／氣象局提供）