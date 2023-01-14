一夜入冬！明天起氣溫跳水　最冷時間出爐「低溫狂掉下探9度」

▲溫度趨勢。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

降溫預備，中央氣象局表示，年前最後的溫暖要結束了，明天(1/15)起北台灣氣溫跳水，一夜入冬；最冷的時間點將出現在下周一清晨到下周二清晨(1/16~1/17)，最低溫下探9到10度。

中央氣象局在臉書粉專上表示，降溫預備，將一日變冬天，年前最後的溫暖要結束了，冷空氣即將報到，明(1/15)日北台灣氣溫跳水，一夜入冬，其他地區也會有感降溫，和這幾天的暖熱相比，溫度落差相當大，一定要適時保暖；周日(1/16)風力也會明顯變強，尤其在沿海及空曠地區活動，要多加注意強風影響。

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針對未來一周天氣，中央氣象局預報員趙竑表示，今晚到明天(1/15~1/16)鋒面通過，冷空氣南下，今晚到明天天氣最不穩定，桃園以北到宜蘭，雨勢持續，基隆北海岸、大台北山區東側雨勢也較明顯，今晚到明天雨區從北往南增加。

下周一、下周二(1/16~1/17)受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部整天偏冷，其他地區早晚也冷。趙竑表示，迎風面地區北部及東半部有局部短暫雨，相較今晚到明天，會有停雨空檔，其他地區為多雲到晴，可見到陽光；下周一(1/16)有中層水氣通過，中南部山區也有零星降雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

下周三、下周四(1/18~1/19)冷氣團減弱，高壓出海，降雨範圍縮小，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周五(1/20)小年夜東北季風增強，北部、東北部轉涼，北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部多雲到晴。

溫度部分，趙竑指出，今天各地高溫26到29度，幾乎快30度，感受溫暖，明天(1/15)冷空氣下來，溫度將一路往下掉，特別北台灣，最低溫在周一清晨到周二清晨(1/16~1/17)，北台灣將從今天的26度降至明晚的12度；對其他地方明天清晨低溫約18到20度，白天溫度不會像今天這麼溫暖，高溫只有20到23度。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象局）

趙竑表示，最低溫將落在下周一到下周二清晨，北台灣11到12度，中部花蓮13到14度，南部和台東15到16度，空曠地方會再降1到2度，北部等空曠地區可能出現10度以下，或最低9到10度低溫。

趙竑指出，下周三(1/18)過後溫度將回升，比較有感將落在下周四(1/19)白天，各地溫度18到23度，其中北台灣18到19度，下周五(1/20)又有一波冷空氣，但強度不強，不過後面還有一波比較強冷空氣，預估時間點約在初三、初四(1/24~1/25)，不過後期還有變動性，仍待觀察。