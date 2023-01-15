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垃圾沒分類…清運員助手暴走狂譙「死O麻」！揮拳痛毆女店員

▲林姓男子因清運垃圾問題與女店員發生口角爭執。（圖／民眾提供）

▲林姓男子因清運垃圾問題與女店員發生口角爭執。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市平鎮區1家空調店37歲吳姓女店員，因店內垃圾問題與前來清運的32歲林姓男子發生口角爭執，林男不但口出髒話辱罵吳女，更憤而徒手朝吳女後腦勺揮打一拳，造成吳女後腦勺紅腫，警方獲報後立即前往現場，並依規定受理將林男依傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

▲氣不過林男朝吳女揮拳毆打。（圖／民眾提供）

▲氣不過林男朝吳女揮拳毆打。（圖／民眾提供）

警方調查，這起因垃圾清運引發口角繼而大打出事件，發生於14日下午，中平鎮區中豐路上一家空調公司吳姓女店員與一名劉姓男子約好當日至店裡整理裝潢廢棄物，劉男則帶著林姓助手前來幫忙，過程林男一直責備吳姓女店員為何垃圾未自行分類，並用「幹0娘」、「死0麻」等字眼辱罵，倆人因而發生口角爭執，吳女則請「林男不要一直罵了，罵得差不多就好」，但林男卻暴走憤而朝吳女頭部揮拳，林女則慌亂中逃離並報警，聞聲趕到鄰居則攔住暴走的林男，防止他對吳女更嚴重的傷害。

▲警方據報將打人的林男帶回所偵辦。（圖／民眾提供）

▲警方據報將打人的林男帶回所偵辦。（圖／民眾提供）

警方據報立即趕抵現場，將現場毆人的林男帶返所偵辦，店家也貼文臉書「我是平鎮人」強力譴責暴力行為，被毆傷的吳女也提出傷害，警方則依抾函送偵辦。

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