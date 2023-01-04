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社會 社會焦點 保障人權

啞鈴砸頭+刀刺頸兄慘死！弟「棉被覆屍」屋內伴7日　一審逃死

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄市前鎮區一對王姓兄弟長久不睦，2022年4月18日下午，2人再度發生口角衝突，弟弟竟然回房拿藍波刀和啞鈴，對著正在客廳看電視的哥哥一頓猛砸猛砍，導致哥哥失血過多死亡，接著只拿棉被蓋住哥哥屍體後，在屋中伴屍7日，直到屍臭難耐才請友人報案。法院一審將王男依殺人罪，處有期徒刑12年，可上訴。

檢警調查，68歲王姓死者和57歲弟弟住在父親位於前鎮區南衙路的老家，2人素來相處不睦，常因細故發生爭執，2022年4月18日下午1時許，弟弟從家裡2樓走到1樓客廳時，又因為細故與哥哥發生爭執，弟弟越想越生氣，直接回到2樓房間拿一把長約17公分的藍波刀，及5公斤重的啞鈴。

他回到1樓客廳，見哥哥躺在客廳沙發上看電視，先將啞鈴砸向哥哥，哥哥沒閃過，被啞鈴砸傷前額，導致前額骨開放性骨折傷及腦部，倒地哀嚎，此時哥哥向弟弟表示頭很暈，但殺紅眼的弟弟繼續拿藍波刀刺向哥哥左頸部，導致大動脈斷裂，失血過多而死。

▲▼前鎮殺人 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲男子因與哥哥長期不睦，在一次口角後失控持啞鈴、藍波刀將哥哥殺害。（圖／記者陳宏瑞攝）

弟弟見哥哥沒有氣息後，並沒有馬上報案，竟用棉被蓋住哥哥屍體後，繼續在房屋內居住，直到25日凌晨才因不耐哥哥遺體的腐臭味而離開住處，並以簡訊通知李姓友人「幫我打手機報警：就說XXX路X號屋內有具散發屍毒惡臭的屍體（戴防毒面具進入儘速處理吧）請鄰居們勿靠近以免染煞，拜託您了。」請友人協助報案，自己則逃逸無蹤，整起案件曝光後，警方依殺人罪嫌將王移送法辦。

王男的姊妹出庭表示，死者因個人身心狀況，長期將垃圾、廢棄物堆置家中，造成住處環境髒亂、惡劣，並會對王男無禮相向，心靈長時間受死者的侵害、刺激，是積怨已久、一時衝動爆發才釀成悲劇，實屬「家門不幸」，希望能給王男改過自新的機會。

法官認為，王男僅因細故就拿啞鈴、藍波刀兇殘殺害血親哥哥，事後又僅以棉被覆蓋遺體，棄於原地不顧，一如往常在內生活7天，直到不堪屍臭才逃離，實足震驚社會，審酌王男坦承犯行，又寫下遺書留給女兒表示愧疚、不安，曾有輕生念頭，量刑後依殺人罪，判有期徒刑12年。全案仍可上訴。

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