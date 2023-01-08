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歲末送暖　新北清水高中助學金嘉惠16校248名學生

▲愛心關懷獎助學金邁入第17年，今年嘉惠16校共248位學子。（圖／新北市教育局提供）

▲愛心關懷獎助學金邁入第17年，今年嘉惠16校共248位學子。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市清水高中今（8日）舉行歲末愛心關懷暨優秀育才獎助學金頒獎典禮，今年共有16所學校、248位學生受惠，來自單親家庭、清水高中三年級學生徐銘聰說，感恩學校愛心關懷助學金及各界善心補助，不但改善家人生活，也讓他能夠認真學習。

新北教育局表示，歲末愛心獎助學金補助已邁入第17年，多年來嘉惠近4千位清寒家庭學子，今年有248位學生受惠，此外，學校也頒發「優秀育才獎學金」，鼓勵校內國中部會考成績優秀學生直升高中部，促進在地就學。

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清水高中教育基金會董事長彭榮宗表示，愛心關懷助學金成立之初僅頒發土城區內10所學校，今年已跨區擴大補助16間學校，期盼未來能夠納入新北市所有學校。　

清水高中受獎學生徐銘聰來自單親家庭，家庭經濟拮据，經常三餐不繼，半工半讀貼補家用，在校校勤懇守分，即使環境困窘也沒有放棄學業，他說，感謝愛心關懷助學金及各界善心補助，讓他可以繼續學業也改善家人生活。

獲得優秀育才獎學金的高一學生鄭善文表示，原就讀學校國中部，因成績優異直升高中部，有了這筆獎學金的補助，不僅減輕家中經濟負擔，更能在熟悉的環境中繼續就讀。

教育局長張明文表示，新北市持續推動在地就學，符合國中畢業就近入學資格者最高可獲得11萬元的入學獎學金；另為保障弱勢家庭學子安心學習，符合資格的高中生每學期皆可申請5千元助學金，111學年度現已獎助3306位學子，幫助弱勢學生安心就學。

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