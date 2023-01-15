人與熊間的關係！親子教育最佳範例 「台灣黑熊之死」台東首映

▲放映會吸引許多關心黑熊保育的民眾參加。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

《一隻台灣黑熊之死-711／568的人間記事》紀錄片，14日在台東藝文中心演講廳辦理台東場首映，現場來了近百名觀眾、除了親子‍‍組合外，還許多關心生態保育的夥伴及學校教師蒞臨觀賞。

影片中完整紀錄來自大雪山的大公熊568/711在二次誤中陷阱經過救傷、野放後最終命喪在南投武界山區的經過，以及過程中保育人員的心聲，山村居民看待事件的視角，帶出人熊關係的省思，忠實呈現各公私部門人員在其中為台灣黑熊保育努力的身影，事件雖令人遺憾，但希望牠以生命帶來的不只是悲傷與悼念，而是往後長遠的教育意義。

▲台東林管處吳昌祐處長致詞表示，誤捕或誤殺瀕危野生動物，只要通報就不會被法辦。

映後也由野灣野生動物保育協會的江宜倫獸醫師與出席民眾分享先前與台東處合作救援照養及野放台灣黑熊Mulas 及Umas的經驗；現場也安排了民眾回饋映後感想及有獎徵答活動，現場反應極為熱烈；也期盼民眾在觀賞過這部台灣黑熊生命旅程故事後，能夠理解營造人熊和諧友善共處環境的重要性。

▲野灣江宜倫獸醫師映後分享先前與台東處合作救援照養及野放台灣黑熊的經驗。

這一部711／568台灣黑熊的人間紀事紀錄片，也將在今年春節連假期間於知本國家森林遊樂區內遊客中心放映室定時播放，提供到遊樂區踏青走春的遊客也能有觀賞的機會；同時也歡迎有本片專案播映需求的學校或單位逕洽台東處安排。

14日台東放映會結束後現場即有多位老師提出申請，截至目前為止，台東縣內學校申請播映已逾10場次。後續有關紀錄片-台東專案播映專線請洽：089-324121#707育樂課徐小姐。

▲▼映後民眾心得分享。

台東林管處吳昌祐處長表示，未來台東林管處除將持續加強瀕危野生動物保育宣導工作外，期盼更多民眾認同、理解及支持，不論您是居住在山村部落的環境裡或在從事野外健行遊憩活動時，只要發現瀕危野生動物受困或傷亡，請即時通報野生動物救傷。通報專線：0800-000930及1999，以縮短野生動物救援及接受醫療的時間；若誤捕或誤殺瀕危野生動物，只要通報就不會被法辦。

林管處同時呼籲民眾落實無痕山林、收妥飼料、食物或廚餘，避免造成野生動物接觸、取食，進而造成侵擾事件，去年林務局已將台灣黑熊納入「生態服務給付」的對象，鼓勵民眾守護台灣灣黑熊可領獎勵金的方案，讓保護台灣黑熊成為全民參與的活動。

春節加映地點：

知本國家森林遊樂區加映場：1月22-29日（初一到初八）於園區遊客服務中心每日上午10：00及下午2：00各1場。