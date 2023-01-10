小五生遭霸凌崩潰「卻0人道歉」　家長不忍了...校方急回應

▲家長放出看板控訴。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

台中一名小五生在校被同學霸凌，導致情緒失控，不僅需要藥物控制，還怕到不敢上學，重點是加害者無人道歉，讓家長心疼又憤怒，在校門口擺出巨幅立牌揭發此事；對此，校方急忙做出回應，表示已進入調查程序。

一名家長今早在台中一間國小校門口，放置巨幅立牌，上面控訴道「我的小孩遭受同班同學肢體、語言攻擊，造成情緒失控、恐懼、害怕、拒學、自殘，目前每天要吃藥物控制，我的孩子需要一個道歉，卻遲遲無下文。」

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對此，校方指出，「今早於校門四周放置標語提到有關學生事件，本案學務處已依照校園霸凌防制準則進入調查程序，並且對於本校五年級學生進行霸凌防治宣導；輔導室皆持續進行輔導機制，積極輔導本案相關學生。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

校方表示，感謝相關級科任教師鼎力協助，採行線上教學、彈性評量等適切措施，「若有家長關心此事，企盼同仁協助說明，共同以理性態度一起為營造友善校園努力。」

畫面被網友轉分享至爆怨公社，引來高度關注，網友們紛紛回應，「我覺得學校常常就是大事化小小事化無」、「我一律建議反擊，要走法院再來走，不然這社會，不反擊都被當病貓」、「請出來面對說明」、「直接請市議員或立委介入處理」。