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大陸 大陸焦點 特派現場

正妹Uniqlo試衣遭男童掀簾偷窺　家長怒「小孩懂什麼」遭萬人洗臉

記者柯沛辰／綜合報導

河南省信陽市一名20多歲女子3日到UNIQLO更衣間試衣，被2名男童、女童調皮掀門簾，險些走光，當場出言制止。怎料2名媽媽不滿女子口氣，竟怒嗆「多管閒事」、「和孩子計較」，還為了阻止拍攝，衝上前搶奪女子手機，事件鬧上微博熱搜，引發網友撻伐。

微博女網友「Kira的夢幻狗窩」表示，她3日晚間8點多在UNIQLO試衣，遭男童、女童掀簾子偷窺，多次出言制止無果，還被對方家長辱罵。雙方隔空叫罵，她眼見對方不罷休，拿出手機錄影存證，沒想到一位媽媽怒嗆「我罵的，怎麼了？」隨即衝上來搶奪手機，連店員都拉不住人。

▲▼正妹試衣遭男童掀簾子偷窺　制止竟被家長痛罵「小孩懂什麼」。（圖／翻攝自微博）

▲藍色外套女店員攔不住2位媽媽，其中一名黑白格紋家長甚至衝上來搶奪手機。（圖／翻攝自微博）

當時2位媽媽帶著2個孩子、一名老公，不停痛斥女子「不檢點」、「小題大作」、「孩子還小懂什麼」。眼見店員不停向雙方道歉，女子也拿出手機錄影，一行人才匆匆離開現場。不過，女子事後在微博揭露此事，引發一片罵聲。

上萬名網友在微博大罵，「要是我家孩子，估計就被我揍了」、「孩子不懂事，大人也不懂事嗎」、「這兩個孩子以後廢了，全是媽給慣的」、「家長這樣袒護，其實是害了孩子」、「勿以惡小而為之」、「不會教就不要生出來禍害社會」、「自己露臉時知道不好了，來搶手機，別人換衣服卻不覺得？...」

事後，女子拍影片質疑，2位媽媽謊稱孩子才2歲，但明明身高已經到大人的腰，店員也證實孩子已經5、6歲，「我3歲上幼兒園的時候，老師就已經會說，男生要去男廁所，女生換衣服也不能讓男生看，連午睡男女都是分開的，所以（家長說）孩子沒有性別概念，沒法讓人信服。」

▲▼正妹試衣遭男童掀簾子偷窺　制止竟被家長痛罵「小孩懂什麼」。（圖／翻攝自微博）

▲受害女子事後拍片補充事件細節，怒斥2位媽媽說謊。（圖／翻攝自微博）

女子說，2位媽媽以某種動物的代稱，辱罵她是性工作者、「想被人Ｏ才多管閒事」，但諷刺的是，對方在辱罵這些不入流的字眼時，還特意先把小女童拉走，「我想那家長你應該也是知道，自己的孩子是懂男女概念的對吧？那為什麼要把兒子留下，是不是覺得讓自己家男孩參與了這場戰爭很光榮？」

女子指出，當時2位媽媽在更衣間門口罵了她好幾句，但她還沒穿衣服，於是選擇息事寧人，「對方本來打算走了，但其中一個人的老公站出來說『妳們兩個人還搞不過她一個嗎？』結果2個媽媽聽完立馬來鬥志了，轉回來站在我試衣間門口罵...我真怕他們進來...」

隨著輿論不斷發酵，「優衣庫遭掀簾女子被男童家長罵不檢點」一度衝上微博熱搜第一名。最後，女子決定到派出所報案，並在6日凌晨發文「我得到了公正的處理，警察同志很熱心，他們對我非常好！我枯死，這世界上還是好人多...我也答應警察同志不會再在網路上補充這件事，以免被有心之人利用。不管男生女生都要保護好自己，希望我的事情能給大家帶來處理經驗。」

▼受害女子在網友聲援下報案，並發文感謝大家協助。（圖／翻攝自微博）

▲▼正妹試衣遭男童掀簾子偷窺　制止竟被家長痛罵「小孩懂什麼」。（圖／翻攝自微博）

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