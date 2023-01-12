深耕食農教育有成　東山國小食米學園連續3年獲績優殊榮

▲台南市長期推動食農教育有成！東山國小參加農糧署舉辦的食米學園計畫，連續3年榮獲評鑑績優。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長期推動食農教育有成！東山國小參加農糧署舉辦的食米學園計畫，連續3年榮獲評鑑績優！黃偉哲市長表示，台南物產豐饒，東山國小與社區青農結合，透過食農教育，培養學童愛鄉、惜物及憫農觀念，擴展至家庭及社區，獲得農委會青睞肯定，連續3年獲選為全國推動食農教育及食米學園績優學校，實至名歸。

教育局局長鄭新輝表示，東山國小推動的食米學園及食農教育，源自南市「買在地、食當季」的理念，將課程融入「飲水思源、食米知恩」的品德教育，並結合周邊資源，搭配現代科技與方法，連結飲食、環境及農業，帶領師生邁向「共好食代」，無論是課程規劃的可行性、教學規劃的在地性及教案的創新性等面向，皆獲得中央委員的一致好評，期待未來有更多學校加入食農教育的行列。

東山國小曹欽瑋校長表示，學校將社區資源充分導入課程，串聯在地改良場、大學、推廣協會及產業合作社，讓食米學園課程更多元，深化孩童與在地的連結，形成東山共學圈，更以創新服務的理念，分享自身食農教育資源，辦理食米食農列車，2021至2022年間，走訪南市8所國中小學，推動食米、食農教育相關的基本知識。

教育局表示，為了將東山國小的成功經驗向外擴展，2022年已辦理「食農教育平日校際營」及「假日親子營」，搭配在地傑出青農專家與中華醫事科技大學業師，接待親子與各校師生到訪東山，藉此行銷東山，大力推廣「食米食農教育」政策。2023年將於全市16區17校，擴大辦理「親子體驗營活動」，結合農產時序，推廣在地食材、培養學童均衡飲食習性，深化學生對在地農業的認同及環境永續發展的觀念。