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客人訂位沒來「日本店家會等一整晚」原因超暖！他嘆：不去吃要說

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本店家會保留位置等預約的客人。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

近來不少人飛往日本旅遊，為了可以吃到熱門餐廳，會先網路訂位，但如果沒有要去的話，記得要取消訂位，藝人史丹利就表示，日本人重視預約與承諾，因此沒有10分鐘沒到就取消的規定，店家會一直空著位置等客人來，不會讓給其他客人，「他們真的會傻傻地等你一個晚上啊！」

藝人史丹利在臉書「熱血史丹利大叔應援團 」發文，日本的餐廳重視預約和承諾，如果客人沒在預約時間出現，「他們就是會空著位置等你來，因為他們會怕你只是遲到，如果你突然出現而沒有位置，對他們來說會是他們的疏失」，即使遲到1小時，店家還是會保留位置。

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他表示，如果客人臨時改吃別間餐廳，沒有前往預約的店家，「那一桌整個晚上都不會有人坐，如果當天晚上有更多跟你一樣預約沒去的人，那可能一個晚上就少了好幾桌的生意了」，更不用說備料的問題，很多新鮮的食材很可能都因此浪費了。

他提醒有去日本旅遊的人，「拜託大家，在日本預約餐廳不去的話請至少跟店家說一下，不然他們真的會傻傻地等你一個晚上啊！

貼文一出，網友們表示，不只是日本，在台灣也是一樣，「這種基本的禮貌根本不應該只在日本做，在任何地方（包括台灣）也應該要做的」、「台灣10分鐘自動取消就是因為愛遲到、放鴿子的人太多了」、「做人的基本禮貌」、「真的不去要致電跟店家說，你的一個小動作，可以避免食材浪費」。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）

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