幼兒園老師虐打3歲童不認罪！監視器畫面打臉　她挺孕肚遭判刑

▲新北幼兒園老師虐童，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台北報導

新北市一間幼兒園發生虐童案件！一名3歲幼童放學返家被家長發現大腿有大面積瘀傷，經詢問後，發現是幼兒園的郭姓女老師動得手，家長氣得立刻報警提告。法院審理時，郭女挺著孕肚出庭，但否認施暴，不過法官勘驗幼兒園監視器畫面，確認郭女虐童事實，仍依法將她判處拘役59天。

判決書指出，郭女在該幼兒園擔任小班導師，但她卻因為班上一名年僅3歲的幼童安安（化名）哭鬧，不配合教室秩序，就情緒失控用手拍打安安大腿，造成安安右大腿受有10X6公分的瘀青、左大腿5X4公分瘀青。

安安當天下課返家，家長在替他換尿布時，驚見孩子腿上的傷，經詢問後，孩子才害怕地說出，「老師打我」，家長當下立即詢問校方，並帶著安安到醫院驗傷，但卻遲遲得不到幼兒園給出答案，而孩子至今仍經常做惡夢，甚至哭喊「老師不要打我」等語，家長事後氣得報警提告。

庭審時，郭女否認施暴，而其辯護人則替她辯稱，事發當時安安才3歲多，記憶力只有數週至數月，顯然安安的證詞並無法擔保其正確性。雖安安曾證稱，郭女用手打他，還推很多下，安安當下很痛有哭等，但經核對監視器畫面，也未能補強安安所述，再者，安安對於是否遭到郭女責打、腳紅紅等先稱忘記，之後才在檢察官誘導下說出被郭女毆打，安安前後所述不一，不能以此認定郭女施暴。

郭女辯護人還稱，安安在庭審時，已不記得郭女的臉孔，也不記得該幼兒園的其他老師，若是安安真的曾被郭女施暴，理應更加深刻記得郭女長相才對，而不是反覆一句「老師打我」，遑論他在說出上述言語時，語氣輕鬆，未流露出任何恐懼、遲疑、慌張態度，跟家長所述安安受有重大身心創傷明顯不符。

對此，法官調閱幼兒園監視器，發現案發當天安安因為哭鬧，而被郭女出手推至一旁數次，郭女甚至還將安安的便當袋丟出教室，並把安安帶至教室角落，直到安安返回畫面後，郭女又再次把安安推到一旁，而同日安安返家，就被家長發現腿上傷勢，顯示監視器畫面足以認定郭女犯罪事實。

另外，法官也認為，即使在開庭時安安年紀已4歲半、5歲半，距離案發當日已有相當時日，且其當時也年僅3歲5個月，語言、記憶發展尚未健全，但法官調查時的詢問方式是透過開放性問題，讓安安了解問話內容，安安才用簡單字句回應，且他能清楚理解問題，並充分表達自己所認知的事實，也沒有任何屈從附合的情形，再者，安安始終陳述自己曾被郭女推及拍打腿部，與他去醫院驗傷時主訴「被幼兒園老師打」等情節相符，法官因此認定安安證詞可信性甚高。

法官審理後認為，郭女擔任幼兒園老師，卻未能秉持愛心及耐心，僅因為安安哭鬧就徒手毆打，造成安安受傷，身心受創也不小，且犯後還否認犯行，至今不願認錯，也未能與家長達成和解，即使她現在懷孕中，法官最終仍判她拘役59天。全案可上訴。