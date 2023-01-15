分析／賴清德將接掌黨權　未來還有4大難關要克服

▲副總統賴清德將接掌民進黨主席。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席補選結果出爐，同額競選的黨主席賴清德以4萬1840票當選，將在周三中執會後進行交接典禮，正式接掌黨務系統。據指出，賴清德掌握黨權後，仍有4大難關必須克服：除了3月4日投票的南投縣立委補選，首要任務是完成2024總統及立委選舉佈局，考驗著賴協調各派系的折衝能力，此外，如何帶領民進黨重拾民眾的信任，以及近日黨員不滿立委高嘉瑜、市議員王世堅砲口對內喊祭黨紀，如何處理也是難題。

據指出，賴清德接掌黨機器後，最急迫的任務是完成2024總統及立委提名佈局，除了自身參選總統，使「坐轎兼抬轎」角色重疊無可迴避外，立委選舉的選情與總統選舉連動，在區域與不分區立委提名勢必面臨折衝，如何處理與各派系間的關係，打造戰鬥隊形，將會是賴清德就任黨主席後首要面對的課題。

綠營人士直言，黨內看好賴清德開展新局，不過，賴清德與英系的關係自2019年總統初選以來，仍存在裂痕，賴清德想要從「總統候選人」躍升「總統」角色，端看他除了嫡系人馬外，是否能敞開心胸與不同派系、陣營的人協調，「解鈴還須繫鈴人」，未來黨務人事佈局是重要觀察指標。

此外，3月4日即將登場的南投縣立委補選，被視為去年九合一選舉延長賽，也是賴清德就任黨主席後的第一場選舉，據透露，賴早已親自致電給代表民進黨參選的蔡培慧，勸進她投入選舉也以自身治理台南市的經驗給予勉勵，未來如何拉抬蔡培慧的聲勢，讓民進黨止敗並重振旗鼓，是一大考驗。

另一方面，民進黨敗選後高嘉瑜、王世堅等人頻頻開砲，當起「烏鴉」，例如高稱民進黨敗在網軍側翼出征，後來又說稅收超徵是行政失靈，王則數度點名行政院長蘇貞昌該下台，劍指黨內的作風引發綠營支持者強烈不滿，近期又爆發賴清德展開黨員座談時，有與會者公開痛罵高「背骨」、要她下台的爭議事件，而賴清德則意有所指地說，不該讓個人利益超過台灣的利益。民進黨究竟要大鳴大放、包容不同的聲音，亦或積極處理、回應基層黨員不滿聲浪，是賴必須面對的問題。

最後也是最重要的挑戰是，如何帶領民進黨走出敗選陰霾，贏回多數民眾信任，打贏2024總統及立委大選。賴清德在當選黨主席的感言表示，「我的目標很明確，就是要團結全黨，帶領大家重新擦亮『清廉、勤政、愛鄉土』與『綠色執政、品質保證』兩塊招牌」，不過，面對台南議長選舉爆發黑金買票爭議、綠營內險掀茶壺風暴，賴勢必得付出實際行動、厲行改革，否則2024大選恐怕仍是風雨飄搖。