她參戰港湖立委「取代高嘉瑜」　鄉民掀論戰狂刷3字

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜12日出席活動時，遭到許多民進黨支持者大罵背骨、下台，外傳綠營可能派出基進黨吳欣岱取代高嘉瑜，吳欣岱更證實已經在備戰港湖選區。消息被轉貼到批踢踢後，許多網友震驚狂刷三個字「憑什麼」，還有人說「吳連議員都沒上，還想拚最高票的立委」。

高嘉瑜14日接受媒體訪問時，被問到吳欣岱表態參選港湖立委選戰，加上台北前副市長黃珊珊、國民黨議員李彥秀參戰，是否擔心港湖立委選舉會有變數，她直言自己不會擔心，港湖立委是她從無到有，沒有任何基礎跟背景，一張一張選票是用雙手握出來的，接觸真實的民意比什麼都重要。

至於黨內風波，高嘉瑜表示，未來她仍繼續做自己，繼續說她應該說的、做自己，這是很理所當然的事情，若用辭方面有不妥當的地方，也會努力精進講話的技術，就是不忘初心，萬事豈能盡如人意、但求無愧於心，也強調她一直深愛台灣與民進黨，希望民進黨與台灣更加美好，不希望仇恨對立撕裂台灣。

▲網友討論。（圖／翻攝自批踢踢）

針對綠營可能派出基進黨吳欣岱取代高嘉瑜，消息被網友轉貼到批踢踢後，引發網友熱烈討論，有人說「議員都沒上，還想拚最高票的立委」、「民進黨以為高嘉瑜第一高票是因為掛民進黨嗎」、「我就問，憑什麼」、「議員選上再來說取代啦」、「到底憑什麼想贏高嘉瑜」。