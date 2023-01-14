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大陸 大陸焦點 特派現場

新娘結婚「倒貼940萬嫁妝」！娘家還加碼送房、豪車

▲▼結婚。（圖／CFP）

▲新娘結婚時，娘家不收聘金，反而贈送940萬元現金，以及房子、車子。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

對於大多數人而言，結婚通常都是男方給聘金。不過，安徽阜陽一對新人結婚，新娘家屬沒有討要半毛聘金，反而送上了208萬元（人民幣，下同，約新台幣940萬元）的嫁妝，還贈送了房子、車子，超狂的事件曝光，引起熱烈討論。

綜合陸媒報導，當地一名駕駛婚禮車的周姓司機拍下畫面，當時娘家的人喊出了「彩禮分文不取，陪嫁208萬（約新台幣940萬元）」的口號，光是聽起來就相當誇張。而後娘家的隊伍經過，許多人手上都舉著牌子，有些寫著「娘家陪嫁房產一套」，有的則是「娘家陪嫁轎車一輛」等，嫁妝給得相當豪華。

▲▼新娘結婚給出高價的嫁妝。（圖／翻攝微博）

▲新娘結婚給出高價的嫁妝，引起了許多討論。（圖／翻攝微博）

周姓司機表示，新郎家的家境相當不錯，新娘一家也過得很好，當地有男方給聘金的習俗，但同樣有女方送嫁妝的習慣，雙方要怎麼商談婚事，具體還是要看各自的情況。

▼新娘一家給出高額嫁妝的情況，在網路上引起許多討論。（示意圖／CFP）

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

貼文曝光後，引起了熱烈討論，不少大陸網友留言直喊，「208萬娶了個下不了蛋的公雞」、「這不是物化男性嗎？男的家賣兒子的吧？反對天價嫁妝」、「求教：這種情況孩子還是要跟男的姓嗎」、「不讓天價彩禮，炒作天價陪嫁，呵呵」、「男方是入贅嗎？不然不太理解。」

 

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