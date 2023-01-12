　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女留學生結婚討「2.87億聘金」！被男友放生崩潰　當地政府要查了

▲結婚雖然是兩人的事情，不過婚前的前置作業非常重要，小心別失去了禮數。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）▲女方父母要求500萬作為聘金。（圖／ETtoday資料照）

▲女留學生與男友論及婚嫁，卻開出超級離譜的聘金條件。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

華人的傳統結婚儀式當中，會有給聘禮的環節。不過上海一名男子日前被女友家人索討上億聘禮，嚇得當場悔婚，引起了熱烈討論，事件引發關注後，當地政府也介入調查，準備釐清事件真相。

綜合陸媒報導，上海一名男子已「上海嚴公子」的名稱在網路上發文，他與家住江西前女友原先都在國外留學，期間交往了數年，回國後走到論及婚嫁的地步，於是他開始思考聘金、聘禮等事宜。

由於「上海嚴公子」家境在當地還算不錯，雖然對江西的高額聘金有所耳聞，但也認為能承擔得起，因此預想「給百萬現金」，加上一套市中心的大平層（室內至少60坪的高級公寓），房子則登記在前女友的名下，也可以到前女友江西老家附近買一套房子，同樣登記在對方的名下，婚禮的預算也不是問題。

豈料上門提親時，前女友的父母竟開口要求，聘禮的現金要有1,888萬元（人民幣，下同，約新台幣8,514萬元），還要將他的房子過戶到女方名下，而這間房子價值約為4,500萬元（約新台幣2億292萬元），光是這兩項的價值就6,388萬元（約新台幣2.87億元）。

▲結婚雖然是兩人的事情，不過婚前的前置作業非常重要，小心別失去了禮數。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）▲女方父母要求500萬作為聘金。（圖／ETtoday資料照）

▲女留學生的家者特意調查過男方背景，接著開出超恐怖的聘金，狂逼對方妥協。（示意圖／ETtoday資料照）

除此以外，女方家屬還要求，還要在上海買一套豪宅，提供探親時使用，另外再包給出席婚禮的上百名親戚紅包，每人10萬元（約新台幣45萬元），生孩子也要有千萬現金、2千萬房產作為獎勵，一頓操作讓他嚇傻，加上前女友不斷情緒勒索，讓他終於死了心，決定放棄這段感情。

這起事件在網路上引起討論，不少網友留言直喊，「以後炫富會不會多一個敢娶江西村姑」、「婚姻自由，那怕女方要1億彩禮也是自由。男方當然可以選擇不跟她結婚，都是自由的」、「就等女方回文了」、「也許父母早就看出來女方啥人了。只是看兒子很堅持，就沒有反對。」

事件引起熱烈討論後，當地政府也介入調查，相關單位坦言，雖然江西有高聘金的現象，但就連上百萬禮金的情況都極少，透過出入境的資料核對後，初步判定文章是憑空杜撰，至於是否屬實仍待調查。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
老三告國稅局　張榮發「遺產總額」曝光！
快訊／威力彩「4.5億開獎了」！中了人生大翻轉　快來對獎變富
男猛瀉「漂浮大便」　醫曝原因好心疼
史上最離奇大爆炸！2萬人瞬間慘死　罹難者都「全身赤裸」亡
抖音妹直播PK輸了　「脫衣懲罰」肉色入鏡
普發6000元3管道可領　數位部做的系統上線時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女留學生結婚討「2.87億聘金」！被男友放生崩潰　當地政府要查了

抖音妹直播PK輸了！影子射牆「脫衣懲罰」肉色入鏡

海歸妹討「8千萬聘金+2億婚房」　他一聽秒放生！女友家人全慌了

賣瓜子成大陸第一批富豪！「傻子瓜子」創始人年廣九病逝

「達摩內功」難擋新冠！少林寺武僧總教頭病逝　享年59歲

巴紐宣布關閉駐台商務代表處　陸外交部：高度肯定和讚賞

女友家討8千萬聘金！「婚禮9位數總花費」他心死：李嘉誠都被榨乾

疫情挫經濟！廣東預計2022年GDP增長約2%　2023目標5%以上

大陸2022十大最醜建築！　上海某購物中心像「發霉金針菇」奪冠

取消年終獎金！改「夏天去新疆聚餐」被罵爆　公司：員工很開心

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

女留學生結婚討「2.87億聘金」！被男友放生崩潰　當地政府要查了

抖音妹直播PK輸了！影子射牆「脫衣懲罰」肉色入鏡

海歸妹討「8千萬聘金+2億婚房」　他一聽秒放生！女友家人全慌了

賣瓜子成大陸第一批富豪！「傻子瓜子」創始人年廣九病逝

「達摩內功」難擋新冠！少林寺武僧總教頭病逝　享年59歲

巴紐宣布關閉駐台商務代表處　陸外交部：高度肯定和讚賞

女友家討8千萬聘金！「婚禮9位數總花費」他心死：李嘉誠都被榨乾

疫情挫經濟！廣東預計2022年GDP增長約2%　2023目標5%以上

大陸2022十大最醜建築！　上海某購物中心像「發霉金針菇」奪冠

取消年終獎金！改「夏天去新疆聚餐」被罵爆　公司：員工很開心

袁惟仁跌倒傳成植物人！　紀寶如、楊貴媚台東探望「心疼曝近況」

狹小靜巷經營民宿　噪音擾鄰挨罰！闆娘辯「針對報復」被打臉

《全明星》房思瑜「穿泳衣看蔡依林演唱會」！辣秀S曲線：熱舞不怕爆汗

老三告國稅局降遺產稅9853萬吞敗　張榮發「遺產總額」曝光！

快訊／威力彩「4.5億開獎了」！中了人生大翻轉　快來對獎變富翁

北外環3期道路通車　南科─台南順利行

12000顆蘭花萃取晶球的「香檳泡泡瓶」、42年不換配方的全能乳液美肌進化

企業善心物品捐資收個體戶　桃園環保局春節前夕關懷送暖

Ravi涉嫌違法減免兵役「遭立案調查」　公司職員遭堵訪尷尬了

世新大學財務金融學術研討會盛大登場！產學界共探財金未來趨勢

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

大陸熱門新聞

「口愛1秒1800元」　留英網美拒交往被暴打

特斯拉車主衝店抗議大砍價　結果看太便宜又下單

一家4口旅遊3死1失蹤！16歲弟3天後屍體也被找到

女友家討8千萬聘金！他看婚禮9位數總花費心死

特斯拉中國「大降價」　車主衝門市：退錢

海歸妹討2億婚房　他一聽秒放生

最慘大陸首富被公安帶走！消失2年近況淪笑柄

美女醫感冒後暴肥！竟是丈夫投毒…下場出爐

廣州BMW休旅撞人群5死13傷　22歲男被逮

BMW「保齡球式」衝斑馬線5死！影片曝

特斯拉大陸大降價！舊車主抗議搶光店內禮品、零食

特斯拉辣妹撿屍舌弄男車主！熱情邀戰：你必須跟我乾

妹子相親逼問「性功能正常嗎」惹火對象

正妹女官員副市長「啪啪啪」　火辣內幕曝

更多熱門

相關新聞

女友家討8千萬聘金！他看婚禮9位數總花費心死

女友家討8千萬聘金！他看婚禮9位數總花費心死

在大陸問答平台「知乎」上，有人問「大家覺得江西的女生怎麼樣」，結果引來不少「過來人」分享被江西女友家庭要求天價聘金，最終「放生」女友的經歷。不過，其中一個例子極度誇張，出身上海富裕家庭的男網友被女方要求上億元（人民幣，下同），包括1888萬元（約新台幣8486萬元）的聘金、價值4500萬元（約新台幣2億元）的房子等。

夫家想辦流水席　尪霸氣拒絕「還買信義區房送她」

夫家想辦流水席　尪霸氣拒絕「還買信義區房送她」

頭期款400萬「女友現金全付」　男友拒絕共同持有！網喊超怪

頭期款400萬「女友現金全付」　男友拒絕共同持有！網喊超怪

結婚要房「是個技術活」！網紅點名她：是最佳典範

結婚要房「是個技術活」！網紅點名她：是最佳典範

新娘送客「下體被陰」　影片曝光

新娘送客「下體被陰」　影片曝光

關鍵字：

留學生聘金結婚婚禮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

資深演員江長文墜樓身亡　周遊難過大哭：我要查明真相

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

深田恭子扮不倫人妻全脫光！「共浴老公+床戰鮮肉小王」

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

台第一女優「無罩激凸」搭車！　挨批影響市容回應

蔡尚樺「台積電尾牙穿超辣」！

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

全民發6000外籍人士也能領　行政院：資格比照五倍券辦理

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

阿BEN怒譙宋先生「含血噴人」

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面