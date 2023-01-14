流水席新娘再發3點聲明「想告男方詐欺騙婚」：我要開記者會

▲流水席之亂還在繼續燒。（示意圖／取自Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「輔大陳若儀」的流水席之亂還有！因拿不到未來公公的600萬元買房，想要150萬元分手費也被打槍。讓這名火爆的女子14日再次親上火線，揚言想聯繫記者召開記者會，並考慮對男方全家人提告詐欺。

該名女子14日深夜，在臉書社團「匿名2公社」PO出3點聲明。她說，若她願意出面開記者會，將會提出男方全家人意圖騙她結婚的相關事證，「請問我該如何聯絡記者？」

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她說，希望有人可以私訊她，無償提供記者會的場地。最後，她詢問，若對男方全家人提告詐欺，不知道勝算大不大，想請問網友回答她。

▲女方提出3點聲明，想要提告男方騙婚詐欺。（圖／翻攝匿名2公社）



此外，女方也在留言處要求，她想在正式的公開場合召開記者會，如圓山飯店或文華東方酒店，也希望其他網友回應她的「正事」，不要來亂；她也說，她家人還不知道她想開記者會，「我家人還不知道，但我爸媽可證明男方家人提親當天有說過要贊助600萬買房頭款的事」。

網友看完紛紛留言，「嫁了才算騙婚，你這我不懂算什麼」、「問題是他們騙了妳什麼呢？詐騙電話如果沒轉錢過去，警方也無法立案的唷。按照個邏輯來說，妳得結婚了才能告人家騙婚啊？」「快開！我支持妳」、「妳別匿名了，反正都想開記者會紅全國了」、「勝算很大！我是指如果男方反告妳汙告，恐嚇取財跟詐欺」、「憑什麼要求別人無償提供記者會？！妳不是高級的台北人嗎？怎麼使用者付費的概念都沒有」。

也有網友認為女方又是說說而已，因為在社團中使用匿名發文，無法被其他網友私訊，「私訊嗎？你先開本尊出來啊，不然怎麼私」。