共識營邀林奕華演講「府會關係」　蔣萬安：她能分享非常多經驗

▲蔣萬安14日出席「112年台北隊共識營」。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安上任後，趕在過年前舉行共識營活動，凝聚市府團隊的士氣，盼步調一致、全體同仁一起拚市政。針對共識營找來未來的副市長、立委林奕華分享「府會關係」，蔣萬安說，林奕華擔任過雙北教育局長、多屆北市議員還有立法委員，有豐富的府會歷練，絕對可以提供非常多的經驗分享。

蔣萬安表示，林奕華委員是非常優秀的立法委員，也非常難得過去有台北市教育局長經驗、也擔任過新北市教育局長，未來對於雙北之間很多政策的合作她有經驗。同時也當過非常多屆的台北市議員，所以對議會的生態也非常的熟悉，更重要她也擔任中央立法委員中央民意代表歷練。

蔣萬安說，林奕華非常完整的經驗，絕對可以對今天共識營提供非常多的經驗分享，也感謝她利用假日時間來跟大家座談，希望大家未來一起拚市政。

蔣萬安表示，就是希望藉由共識營的機會能夠凝聚團隊向心力，未來市政的推動很多需要跨局處大家一起合作，所以今天大家彼此交換意見，凝聚共識、提出意見跟想法，最重要就是展現一個團隊的精神，同時希望未來打造一個廉能、有效率，服務型的政府。

蔣萬安說，這一次共識營是強調由下而上來規畫的未來市政藍圖，而且這次提早在1月舉辦，就是希望展現劍及履及、勇於任事的精神。

蔣萬安舉例，不管是之前外媒報導的行人地獄，馬上要求局處去了解、解決問題；包括市民關心的內湖交通，上任第5天，相關的局處還有副市長一起到現場去看；還有包括很多我們在第一周馬上展現去了解基層清潔隊員、警察局同仁，因為我們一上任馬上面對跨年春節還有這次燈會，就是展現一個積極的態度。