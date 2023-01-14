Gogoro變「顧路」　騎電動機車闖南橫半路沒電...暖警急救援

記者陳宏瑞／高雄報導

南橫開通後吸引不少遊客前往欣賞美麗風光，高雄一名蔡姓男子（27歲）12日晚間9時許騎著GOGORO機車，準備「夜衝」南橫，沒想到到了半路電池卻沒電，山區又沒有電池交換站，變成「顧路」，幸好遇到甲仙分駐所員警發現，開車來回將近60公里到杉林區幫他換電池，才讓他順利上路，警方也提醒民眾，山區換電、充電站相當少，用路人需提早因應。

▲蔡姓男子騎GOGORO衝南橫悲劇了。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲員警開車送蔡男到28公里外杉林區的超商換電池。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

旗山警分局表示，電動機車在國內已然蔚為風潮，但騎電動機車上山時要注意，偏遠地區多半未設立充電站或電池交換站，車輛在荒郊野外「顧路」時有所聞，這名蔡姓男子12日夜間9時許騎乘電動機車Gogoro，從甲仙區經南橫要到天池，結果電力用盡受困於山中。

▲蔡男順利重新上路。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，蔡男原本計畫由住家出發前往甲仙，再走台20線前往天池，沿途欣賞南橫夜景，卻在台20線63K處往天池途中，機車因電源耗盡無法動彈，被迫受困山中。警員在執行巡邏勤務時恰巧經過，發現蔡男站在路邊一臉愁容、手足無措，上前詢問，才知道蔡男機車沒電停在山路上的窘境。

警方上網查詢距離最近的電池交換站，位於28公里之外的杉林區全家便利商店杉林農會店，於是協助將Gogoro的2顆電池取下，將蔡男載至換電站更換電池後，再返回機車停放處換上電量充足之電池，確認機車能正常行駛，讓他可以繼續前往天池的旅程，蔡男則頻頻向警方道謝。