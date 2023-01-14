賴清德與青年吃羊肉爐　聽建言「政府會深刻檢討」

▲賴清德、洪申翰與青年餐敘。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）



實習記者李密／台北報導

為更熟悉青年世代面臨的困境，副總統賴清德13日在立委洪申翰的邀請下，與多位青年朋友一起吃羊肉爐，並傾聽建言。賴清德坦言，在與青年交流疫情期間的處境差異後，可感受到青年們的辛苦，會深刻檢討政府提供的協助，並承諾未來會持續傾聽，期望給大家更好的台灣。

▲▼青年餐敘。（圖／翻攝自Facebook／賴清德，下同）



賴清德14日於臉書發布與青年餐敘的照片，並表示「傾聽」是他這段時間的重要工作，希望有更多機會跟年輕朋友們輕鬆地聊一聊。透過跟大家一起吃羊肉爐，分享生活中的感受。



賴清德說，大家來自不同背景，也有非常不同的生命故事與經驗，餐敘中有醫療產業人員、科技業工程師、藝文工作者、健身房教練、酒吧和餐飲服務業，也有大學學生會成員，提供非常多元的樣貌及想法。

他指出，席間和年輕朋友談到疫情期間的處境差異，從平實又真誠的描述中可感受到青年們的辛苦，也深刻檢討政府提供的協助，還有更多改進的空間，也知道許多關於青年生涯的考量、產業既存的限制，以及對台灣社會發展的期待。

賴清德表示，謝謝大家的分享，無論是座談會、產地參訪，又或是一起吃宵夜，承諾未來還會繼續傾聽所有真誠的建言，期望能給大家越來越好的台灣。