「高嘉瑜1人票數是全黨2倍」連陳時中都輸她　他嗆：民進黨敗光選票

記者邱晟軒／綜合報導

副總統賴清德12日舉行黨主席政見發表會，民進黨立委高嘉瑜一進場就被現場綠營支持者、黨員狂嗆「下台」、「背骨魚」。對此，中廣董事長趙少康直言，「高嘉瑜一個人的票數就是民進黨的兩倍」，呼籲民進黨應該好好聽聽高嘉瑜的聲音，把民眾放在心上，認真檢討。

趙少康在臉書以「容不下高嘉瑜的民進黨，越走越退步」為題發文表示，民進黨選舉已經三連敗，黨內檢討隔靴搔癢，看不出任何改進，民進黨賴清德政見發表會原意是聽取各方意見，檢討敗選原因，沒想到政見發表會成為「炎上高嘉瑜鬥爭大會」。

▲高嘉瑜坦言被黨員炎上「很震撼」。（圖／記者屠惠剛攝）

趙少康直言，大家不敢去檢討蔡英文，卻嗆聲高嘉瑜「開除黨籍、下台」。即便高嘉瑜當場一再呼籲大家繼續支持民進黨，卻還是擋不住高聲謾罵，這是一個什麼樣的發表會？民進黨面對不同聲音若只會打壓、攻擊，還敢說自己「進步」？只能稱「專制退步黨」。

趙少康指出，如今還有綠營側翼喊出「寧丟港湖也要讓高嘉瑜落選」，就只因為她提了幾句建言。很明顯民進黨已經淪為容不下異音的一言堂，更已偏離主流民意，走向極端，一再證明民進黨已經被民粹、網軍側翼給綁架，倘若真的開鍘，那民進黨就是徹底沒救了。「爭取百分之百的言論自由」只是鬥爭國民黨的口號。

趙少康坦言，高嘉瑜常上他的節目，雖然自己和她的政治觀點不同，她也很努力在節目上替民進黨辯護，我都尊重她的發言，一切就事論事，對就對、不對就不對，有立場但不硬拗，敢對異溫層勇敢發聲、對同溫層不放水護短，何錯之有？

趙少康認為，國民黨內經常有人大鳴大放，雖常常被說成是「內鬥」，但也沒發生過「黨員霸凌有民意基礎的民代」這種怪事，民進黨該想想，為什麼高嘉瑜在黨內被討厭成這樣，還可以在內湖、南港穩穩地守住支持度？

趙少康強調，高嘉瑜2020年立委選舉橫掃12萬票，但2022年民進黨同選區議員選舉才拿5萬票，連陳時中都只拿6萬多票，「高嘉瑜一個人的票數就是民進黨的兩倍」。他呼籲民進黨，應該好好聽聽高嘉瑜的聲音，真正把民眾放在心上，認真檢討、誠心改過，否則也只是敗光自己的選票，讓民眾看笑話而已。

