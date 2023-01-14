中風機率增！美發布BNT次世代疫苗警訊　王必勝：國內打莫德納無異常

▲疫苗接種，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國政府發布「BNT次世代雙價疫苗」安全警訊，65歲以上老人接種後21天內可能有較高機率發生缺血性中風。指揮中心指揮官王必勝今（14）日受訪表示，國內目前使用的次世代疫苗為莫德納雙價疫苗，沒有相關警訊，且國內安全監測都正常，請民眾不用太擔心。

據路透社報導，美國CDC監測資料庫「疫苗安全數據鏈」（Vaccine Safety Datalink，VSD）發現一項可能的安全問題，即65歲以上高齡族群在接種輝瑞/BNT次世代疫苗之後，比起22天至44天（約4到6周）後，更有可能在21天（3周）之內發生缺血性中風。

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據CDC一位不具名官員向美媒CNN透露，在VSD系統追蹤到的55萬名接種BNT次世代疫苗的年長者中，有130人在接種後3周之內中風，但無死亡病例。

王必勝今日受訪表示，美國政府發佈「BNT次世代雙價疫苗」安全警訊，是一個初步警訊，監測有發現這個狀況，但還要進一步調查釐清是否有問題，美國CDC也還是建議繼續施打。

王必勝強調，國內目前提供民眾接種的僅有「莫德納次世代雙價疫苗」，沒有相關警訊且國內安全監測都正常，請民眾放心踴躍接種，加強保護力。

王必勝也提到，國內目前使用的BNT疫苗都是單價疫苗，沒有通報異常情況，且大部分是兒童、幼兒使用，和對BNT雙價疫苗示警的年長者、缺血性腦中風無關連性，請家長不用擔心。