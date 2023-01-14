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中國終止澳洲煤炭進口禁令　外媒：北京有意修復兩國關係

▲▼煤炭。（示意圖／CFP）

▲中國對澳洲煤炭的禁令被認為是兩國外交爭端的核心問題。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國對澳洲煤炭的禁令被認為是兩國外交爭端的核心問題，不過有外媒指出，中國實際上終止了對澳洲煤炭的禁令，一批大型國企再次購買澳洲煤炭。這顯示了在經濟陷入困境之際，北京在外交政策立場方面的對抗性下降。

據《華爾街日報》報導，2位知情人士透露，廣東省的海關官員12日收到當地政府有關可以為澳洲煤炭貨物清關的通知。約一周前，中國國家發改委允許一批大型國有企業再次購買澳洲煤炭，其中包括中國寶武鋼鐵集團有限公司(China Baowu Steel Group Corp.)、中國大唐集團公司(China Datang Corp.)和中國華能集團公司(China Huaneng Group)。

不過，廣東省政府、中國國家發改委及上述企業暫未對此作出回應。如今通過結束圍繞煤炭問題的僵局，中國大陸國家主席習近平的態度表現出新的靈活性。

隨著中方將重點轉移到經濟上，以使經濟增長脫離疫情時期的低點，中國可能將需要更多的能源和大宗商品。

據悉，澳洲政府2020年向全球呼籲，應主動向中國調查病毒起源，還屢次在香港、新疆議題上與北京當局對立，招致中國對澳洲實施一系列包括禁止進口澳洲煤炭、葡萄酒、大麥與棉花等經濟制裁措施，以做為報復。

大陸外交部發言人汪文斌當時回應稱，中方主管部門近來依法依規對一些澳大利亞輸華產品採取相關措施，符合中國法律法規和國際慣例，也是對中國國內產業和消費者負責任的行為，「近期我們屢屢聽到澳方以所謂『受害者』自居，不斷對中方進行影射、指責，這完全是混淆視聽、倒打一耙對此絕不接受。」

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