台灣加入CPTPP「最受中國壓力」這2國無法投票　秘魯才是關鍵

▲中國與台灣分別提出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請，加入須由已批准的成員國投票同意，而其中智利、汶萊、馬來西亞等3個國家沒有投票權。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

中國17日宣布申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），而台灣也於22日以「台澎金馬個別關稅領域」（TPKM）遞件申請。對此，澳洲主流大報《澳洲人報》（The Australian）分析，北京政府可能對成員國施壓以阻止台灣加入CPTPP，其中又以秘魯為最優先的拉攏目標。

▲中國外交部發言人趙立堅23日重申一中原則，強調台灣是中國不分割的一部分，堅決反對台灣加入官方性質的協議或組織。（圖／CFP）

中國外交部發言人趙立堅23日重申「一個中國」原則，堅決反對任何國家與台灣進行官方往來，堅決反對台灣加入任何官方性質的協議和組織，《澳洲人報》認為，這是北京政府向CPTPP成員發出的威脅，由於加入協定需要所有會員一致同意，部分台灣支持者擔心秘魯將成為中國政府壓力下的「可輕取的目標」，因為7月剛上任的左翼總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）曾表示，希望優先改善與北京的關係。

目前，簽署CPTPP的分別有日本、澳洲、加拿大、汶萊、智利、紐西蘭、新加坡、秘魯、越南、馬來西亞、墨西哥共11個國家，其中智利、汶萊、馬來西亞等3國尚未批准。

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級研究員、亞洲海事透明倡議（AMTI）主任波林（Greg Poling）推文表示，CPTPP可參與投票的只有8個「批准國」，而最容易受到中國壓力的汶萊、馬來西亞並沒有投票權，「這對台灣而言是個好消息。」他也認為，目前對於台灣或中國加入的討論還不夠多，台灣更有可能滿足成員國真正的需求，中國則將施加龐大壓力以防止此事成真。

Most reports claim all 11 CPTPP signatories must approve entry for China or Taiwan (or UK). But that doesn't seem to be true. It's only the 8 who have ratified. Which means Brunei and Malaysia, 2 of those most vulnerable to Chinese pressure, don't get a vote. Good news for Taiwan https://t.co/lfKRZ6C739 — Greg Poling (@GregPoling) September 24, 2021

澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）上周表示，中國申請加入CPTPP需要先終止對澳洲的貿易脅迫，新成員（無論中國或台灣）都必須說服現有成員，將來會高度遵守協議，以及對WTO的承諾與現有貿易協定，「每個人都要遵守規則，才符合共同利益。」他同時暗示，澳洲政府正在和其他國家就台灣加入的申請進行協調，「澳洲將與CPTPP成員國合作，根據加入指南，在共同的基礎上考慮台灣的申請。」

▲澳洲貿易部長特漢聲明立場中立，但澳洲執政聯盟自由黨成員、前外交官夏馬（Dave Sharma）則正面表示，台灣的申請值得「積極考慮」。（圖／pixabay）

澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute）專家、澳洲前駐北京外交官卡薩姆（Natasha Kassam）認為，若同意台灣加入CPTPP又同時拒絕中國，可能會導致成員國感到不安，但如果5到6個成員國團結起來，在一個基於現有規範的秩序之下，建立制度、維持標準的方式採取「集體行動」，台灣就有機會加入。

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