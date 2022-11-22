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關係回溫？彭博：中國今年大量進口澳洲小麥　占比達63%創新高

▲▼小麥。（圖／CFP）

▲據測算，今年前10個月，澳洲出口小麥占大陸小麥進口量63%。（圖／CFP）

記者蔡儀潔 ／綜合報導

近年中國與澳洲的雙邊關係急遽惡化，不過貿易仍在蓬勃發展，據測算，今年前10個月，澳洲出口小麥占大陸小麥進口量63%，遠高於2021年全年的28%與2020年的15%。

據彭博社報導，根據測算，今年前10個月澳洲出口占中國小麥進口量的63%；按噸數計，今年1月至10月中國從澳洲進口的小麥同比增長逾1倍至497萬噸，這也是2004年以來的最高水平。

報導指出，有跡象表明，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）上周與中國國家主席習近平實現自2019年以來，兩國領導人首次面對面會晤，之後緊張關係得以緩解，儘管存在貿易限制，中國仍是澳洲最大的出口市場，占比超過總出貨的三分之一。

艾班尼斯透露，有信心中國對澳洲的出口制裁將開始取消，不過這不會在一夜之間發生，今年是澳中建交50週年，相關紀念活動會在12月21日正式舉行，這可能是一個重要里程碑，亦是改善和穩定關係的一個機會，可能有部分貿易制裁會取消。

據悉，澳洲2020年調查新冠疫情起源激怒中方，關係急轉直下。為了反制澳洲，中國針對煤炭、葡萄酒、龍蝦等商品採取懲罰性的貿易限制措施，雙方甚至切斷所有高層往來。

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