台中兄弟挨槍原因曝！借不到錢「門口咆哮」被教訓　屁股小腿中彈

▲▼黃姓男子不滿屢被咆哮騷擾，憤而開2槍傷兩兄弟，警方不到3小時即逮到人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市后里區50歲的黃姓男子去年不願借錢給陳姓兄弟，兩兄弟懷恨在心，數度到黃男家門口咆哮洩憤，黃男報警處理，讓陳氏兄弟更加怨恨，叫囂次數更多，黃男不堪其擾，昨晚10點43分持改造手槍找兄弟倆理論，一見面就朝2人各開1槍後開車逃逸。大甲警方以車追人，不到3小時即逮捕黃嫌及陳姓共犯，依槍砲和殺人未遂罪嫌送辦。

后里區甲后路二段363號前昨晚10點43分傳出槍響，警方隨即到場，發現2人受槍傷倒地，55歲的陳姓男子屁股中1槍，另1名50歲的陳姓男子是弟弟，右小腿中1槍，現場還找到2顆子彈、彈殼2枚，兄弟倆立即送醫，無生命危險。

大甲警方擴大調閱周邊監視器，得知案發現場離開的車牌，以車追人，凌晨1點30分，在大甲區中山路逮捕開槍的黃嫌，起獲作案改造手槍1把、子彈2發，另外在大甲區光明路查緝協助開車的陳姓男子。

經警方初步了解，陳姓兄弟去年曾向黃姓犯嫌借錢未果，結果兄弟倆不爽，常到黃嫌家大聲咆哮發洩，警方曾獲報到場處理，依法偵辦兄弟倆，後來官司結束，兄弟倆仍常到黃嫌門口叫囂，黃嫌不滿陳姓兄弟傲慢態度，坦承一時氣憤才開槍報復，警方將深入追查是否另涉不法，並擴大溯源槍枝來源。