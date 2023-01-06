與前妻財產談不攏　高雄大樹區麵包師槍殺前妻2友人逃死定讞

▲方男殺害2人後逃亡，15小時就被逮捕。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市麵包師傅方進祥，因與前妻間有財產糾紛談不攏，2021年3月間竟持槍到大樹九曲堂土地公廟附近，連開10槍殺害前妻的吳姓、劉姓2名友人。一二審法院均將他判處有期徒刑26年，全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

據了解，方男原本開設麵包店，經濟狀況不錯，但因沉迷賭博，將財產敗光；而他與前妻雖結婚多年，但在2003年間就已經辦理假離婚，2人離婚後仍同居。但前妻也不願再與方男結婚，甚至還法院聲請保護令核准，2人間也因財產關係有許多糾葛。

前妻離開方男後，到大樹區與經營練歌場的吳姓男子交往，方男掌握行蹤後，在2021年3月7日傍晚5時46分許，到大樹九曲堂土地公廟找前妻談判，但前妻不理會，方男悻悻然離去。他越想越不甘心，取出手槍將子彈上膛，又騎車返回土地公廟附近，恰巧吳男也在場。

雙方一言不合動起手來，方男取出手槍，對著吳男連開6槍。前妻見狀趕緊躲進一旁的練歌場並鎖上門，方男不得其門而入，看到一旁吳男的友人劉姓男子，誤以為對方要衝撞自己，隨即對劉姓男子再開4槍。中槍2人倒臥血泊中，送醫不治，至於方男則騎機車逃逸，警方鎖定他的行蹤，在15小時內逮捕方男到案。檢方依照「殺人」、「槍砲」等罪嫌，提起公訴。

一二審法院審理後，均認定方男犯下殺人等5罪，重判有期徒刑26年。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。法院審理程序中，方男一度以自己罹患扁桃腺癌4期、家中有90歲老母為由，希望能在有生之年交保，對母親盡孝道；但法院不准許，方男目前仍羈押中，本案定讞後將發監執行。

▼方男被捕。（圖／記者許宥孺翻攝）