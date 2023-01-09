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無辜住戶中彈！蘇澳槍擊案子彈貫穿鐵捲門　槍手+頂罪小弟起訴

▲▼開槍的潘男（上圖前排中）與頂替的小弟陳男均被起訴。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲開槍的潘男（上圖前排中）與頂替的小弟陳男均被起訴。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2022年11月16日月16日23時許，蘇澳鎮太平路發生槍擊案，子彈貫穿民宅鐵捲門，民宅內無辜蕭姓男住戶中彈，案發不久陳姓男子攜槍投案，警方查出潘姓男子才是開槍者，卻畏罪唆使小弟陳男頂替。檢方偵結，依槍砲、強制、頂替、恐嚇等罪嫌起訴潘、陳2人。

▲▼開槍的潘男（上圖前排中）與頂替的小弟陳男均被起訴。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭黃姓男子與陳姓少年在網路上發生爭執，2022年11月16日月16日23時許，雙方在蘇澳鎮太平路段談判起口角，黃男找來36歲潘男與25歲陳姓男子助陣，潘男當時大聲喝叱走向陳姓少年，並以改造手槍抵住陳姓少年的頭，向右開一槍做勢恐嚇陳姓少年，不料子彈卻擊中當時站在民宅鐵捲門後方的蕭姓男住戶。開槍後眾人鳥獸散。

無辜蕭姓男住戶中彈經送醫撿回一命。25歲陳男於17日3時50分許，持犯案的改造手槍前往蘇澳分局投案，謊稱是他開槍，意圖頂替犯案的潘男。經警方深入追查抽絲剝繭，並擴大調閱監視畫面交叉比對，發現開槍之人非陳男，是潘男在現場開槍後逃逸。潘男在11月25日被逮，警方並於潘男自小客車內查獲非制式長槍1枝、彈匣1個、子彈14顆及第三級毒品愷他命1包等證物。

檢方偵結，開槍潘男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項、第12條第1項持有衝鋒槍、子彈罪嫌及寄藏改造手槍、子彈罪嫌、恐嚇罪等3罪嫌，應分論併罰。陳男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項、第12條第1項持有手槍、子彈罪嫌、強制及頂替罪嫌等3罪，應分論併罰並將2人提起公訴。

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