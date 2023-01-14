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「陸上頭等艙」座車要價520萬...曾玟學批奢華　鍾東錦：完全合法

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣長鍾東錦昨天首度在議會答詢，遭縣議員曾玟學質疑要價520萬的Lexus公務座車不符首長座車規範，過於奢華；鍾東錦解釋車輛是友人捐贈提供使用，未花公帑、完全合法。

▲▼曾玟學手拿520塊的模型車，旁邊是苗栗縣長520萬豪華公務車，抨擊縣長鍾東錦的座車過於奢華。（圖／翻攝曾玟學臉書）

▲曾玟學手拿520塊的模型車，旁邊是苗栗縣長520萬豪華公務車，抨擊縣長鍾東錦的座車過於奢華。（圖／翻攝曾玟學臉書）

苗栗縣議會臨時會昨天討論臨時動議案，曾玟學提案建議縣府儘速採購或租賃符合規範之縣長公務車，避免過度奢華，以為人民表率。

曾玟學表示，上屆縣長徐耀昌挪用消防局救災指揮車作為公務車跑行程，已遭多次質疑，如今新上任的縣長鍾東錦「青出於藍勝於藍」，搭乘的座車是Lexus LM 300h、號稱「路上頭等艙」的頂級車輛。

曾玟學還拿出汽車模型搭配投影，介紹車輛性能、配備指出，座車的隱蔽性、舒適性都非常高，官網要價新台幣520萬元，相較行政院主計總處對機關首長專用車輛規範採購限制132萬、排氣量2500cc以內的公務車，簡直是極盡奢華表現，要求鍾東錦說明。

鍾東錦答覆，車輛是幾名好友在他當選後集資捐贈，同車除了他還有駕駛、秘書陪著跑行程，是以安全為主要考量，且車上液晶螢幕可連結手機，方便他隨時處理公務，而且沒花一毛公帑，「我坐那台車心安理得」，希望政治不要用惡意看待。

▲鍾東錦第一天到苗栗縣整府上班，表示深感責任重大，昨晚睡得不太好。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲鍾東錦表示「我坐那台車心安理得」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

曾玟學指出，根據縣府行政處說明，這輛車在去年12月27日由企業捐贈過戶給苗栗縣政府消防局，接著再撥用為縣長公務車，質疑是為規避公務車採購價格限制，他追問捐贈者為何人？鍾東錦則回覆「沒有必要公開」，並一度拉高分貝要曾玟學「可以問消防局，你也不要用這個態度」。

曾玟學表示，後續車輛的油料、司機、維修保養還是要報公帑，身為議員，當然有責任監督，鍾縣長第一次面對質詢卻用這種態度跟議員說話。「真是好大的官威」。

鍾東錦今天出席公開行程時再次強調：「座車沒有用一毛錢公帑、完全合法，不懂曾議員的政治操作。」不再回應此事。

▲▼曾玟學手拿520塊的模型車，旁邊是苗栗縣長520萬豪華公務車，抨擊縣長鍾東錦的座車過於奢華。（圖／翻攝曾玟學臉書）

▲▼曾玟學抨擊縣長鍾東錦的座車過於奢華，質詢過程po臉書，引起網友熱烈回應。（圖／翻攝曾玟學臉書）

▲▼曾玟學手拿520塊的模型車，旁邊是苗栗縣長520萬豪華公務車，抨擊縣長鍾東錦的座車過於奢華。（圖／翻攝曾玟學臉書）

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