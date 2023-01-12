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一早被錢砸醒「17.8萬年終入帳」　他驚：這樣合格嗎？網炸鍋了

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO領到17.8萬的年終獎金。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

下周就是過年，各大企業也陸續發年終了，其中長榮海運（2603）豪發45個月，以薪水4萬餘元來算，員工可領到近200萬元，讓上班族好羨慕。一名網友也分享今（12日）早上收到年終，被厚厚大鈔17.8萬砸醒，引發PTT炸鍋激喊「屌打這邊多數鄉民，大概PR值95！」

一名網友在PTT的Gossiping板上表示，今天去刷存摺簿，感動看著年終入帳了，而一數金額有6位數，總共嗨領了17萬8177元，原PO接著好奇拋問「以38歲的年紀來講，這樣合格還是不合格？」

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文章曝光後，一票網友羨煞狂呼「還有缺人嗎？認真問」、「乾～比我多178177元」、「薯條加大慶祝一下啊」、「可以結婚生子了」、「台灣前10%了，恭喜」、「17萬還行了，屌打這邊多數鄉民，大概PR值95」、「這麼早就發」、「這應該是3至4個月薪水，底薪5~6萬吧」。

也有網友討拍回應，「待業中（存款）剩500元，還在找工作跟你討就業金」、「好羨慕喔QQ，比我存款還多」、「真好～我的兩倍以上」、「本公司年終除夕才發」、「好爽，我都沒年終」、「我也差不多，但幣值是日圓」、「我只有你的1/10」、「我的3倍」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲鄉民炸鍋喊羨慕！（圖／翻攝PTT）

事實上，根據1111人力銀行調查顯示，今年願意發放年終獎金的企業高達87.6%，創下16年新高，而且願意發給的年終獎金也提高了，平均發出1.34個月，也是近5年新高。

從產業別進一步交叉分析，1111人力銀行指出，「資訊科技業」發放年終獎金比例最高超過95%，疫情期間受創最嚴重的民生服務業，發放年終獎金的意願最低，只有7成。

從產業來看，年終發放最大方的產業是「資訊科技業」，平均發出1.84個月的年終，其次是金融業1.83個月、貿易流通業1.5個月。

1111人力銀行公關總監陳尹柔認為，資訊科技業的薪資結構大多是以年薪來計算，在入職後會保障13至14個月的薪資，也就是會有1至2個月固定的年終，因此對多數的資訊科技業來說，年終獎金多涵蓋在固定的人事成本當中，因此發放年終的比例最高。

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