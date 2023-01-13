算薪水、手搖飲入題！學測數A「中間偏難」　審題教師：重圖像思考

▲學測首日第一節考數A，試考生認為試題中間偏難。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測今（13日）第一天首節考數學A，入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年數A沒有讓人望而卻步的艱難題，而有不少試題以情境取向作為取材方向，像是第13題則以日常生活中飲料專賣店，要考生反推單一產品售價，整卷試題難易適中；入闈協助審題的高中生則認為，這份試卷計算量中等，是份有深度的試卷，試題難易度為「中間偏難」。

學測今起一連三天在全台同步登場，今年有11.6萬餘人報考，今天上午第一節考數A，根據大考中心統計，共有8萬7114人報考，2096人缺考，缺考率2.41%，較去年2.16%微幅上升0.25%。

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去年數A被稱為史上最難，但入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年數A沒有讓人望而卻步的艱難題，反而有一些平易近人的平實問題，而今年情境入題的素養導向未改變，像是單選第七題，以新進員工入職，不同計薪方式在一段時間後的報酬比較入題，考驗學生資訊吸收整理，以及觀察數據規律並分析的能力。

▼學測數A考題。（圖／大考中心提供）

▼學測數A考題。（圖／大考中心提供）

協助審題的高中老師指出，今年數A注重基本觀念與圖像思考，整份試卷有基本題，像是單選第一、二題，也有偏難的題目，像是第17題，需要看出兩條直線方向互相垂直，以及對空間概念掌握才能順利解出，整體而言，屬於難易適中、具有鑑別度的試卷。

入闈協助審題的高中生則認為，今年數A題目取材部分多元，例如單選第7題，試題有許多題目需要觀念解題，但計算量不高，像是第5題，若是了解行列式在空間座標上意義，就可輕鬆解題，綜合來說，今年數A計算量中等，難易題數量分布適中，整份試題屬於中間偏難。

▼學測數A考題。（圖／大考中心提供）