　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

算薪水、手搖飲入題！學測數A「中間偏難」　審題教師：重圖像思考

▲▼學測第一天，在成功高中應試的考生，依序進入考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測首日第一節考數A，試考生認為試題中間偏難。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測今（13日）第一天首節考數學A，入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年數A沒有讓人望而卻步的艱難題，而有不少試題以情境取向作為取材方向，像是第13題則以日常生活中飲料專賣店，要考生反推單一產品售價，整卷試題難易適中；入闈協助審題的高中生則認為，這份試卷計算量中等，是份有深度的試卷，試題難易度為「中間偏難」。

學測今起一連三天在全台同步登場，今年有11.6萬餘人報考，今天上午第一節考數A，根據大考中心統計，共有8萬7114人報考，2096人缺考，缺考率2.41%，較去年2.16%微幅上升0.25%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年數A被稱為史上最難，但入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年數A沒有讓人望而卻步的艱難題，反而有一些平易近人的平實問題，而今年情境入題的素養導向未改變，像是單選第七題，以新進員工入職，不同計薪方式在一段時間後的報酬比較入題，考驗學生資訊吸收整理，以及觀察數據規律並分析的能力。

▼學測數A考題。（圖／大考中心提供）

▲▼學測數A考題。（圖／大考中心提供）

▼學測數A考題。（圖／大考中心提供）

▲▼學測數A考題。（圖／大考中心提供）

協助審題的高中老師指出，今年數A注重基本觀念與圖像思考，整份試卷有基本題，像是單選第一、二題，也有偏難的題目，像是第17題，需要看出兩條直線方向互相垂直，以及對空間概念掌握才能順利解出，整體而言，屬於難易適中、具有鑑別度的試卷。

入闈協助審題的高中生則認為，今年數A題目取材部分多元，例如單選第7題，試題有許多題目需要觀念解題，但計算量不高，像是第5題，若是了解行列式在空間座標上意義，就可輕鬆解題，綜合來說，今年數A計算量中等，難易題數量分布適中，整份試題屬於中間偏難。

▼學測數A考題。（圖／大考中心提供）

▲▼學測數A考題。（圖／大考中心提供）

ET快訊
快訊／男一把火燒了前妻家工廠！　4人驚恐逃竄
台灣首例！　父母「各捐一半肺」救了11歲女兒
快訊／快來對答案！　大學學測數A解答出爐
尾牙抽中50萬！眾人喊捐出　她霸氣回「3字」...空氣瞬間凝
快訊／MAMAMOO、(G)I-DLE到台灣了！　4人熱到脫
學測數A考完了！　試考生認為「中間偏難」
快訊／警大校長出爐！　北市警局長楊源明陞任
快訊／市議員被押了！　確定牢裡過年

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫後加碼！長庚醫院豪發「5個月年終+2萬紅包」　總金額達44.5億元

好市多水果盒「大風吹」！員工爆奧客4傻眼行徑：制止會被「洗臉」

A片男主角「撞臉博恩」！他曬「長茅滾動」封面圖　驚呆一票人

快訊／快來對答案！　大學學測數Ａ解答出爐

五星級飯店也搶發6000！　裕元推註冊APP「抽星宇東京雙人機票」

猖狂！通行費詐騙電子郵件釣魚　遠通揭「一會三不會」籲別點擊

畢業視察？赴蘇花公路親督搶修　交長：若有好的接班人由他接棒

尾牙抽中50萬！眾人喊加碼捐出　她霸氣回「3字」...空氣瞬間凝結

算薪水、手搖飲入題！學測數A「中間偏難」　審題教師：重圖像思考

學測數Ａ考題「比較親民了」　全中教：預估五標均比去年高

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

妹子們對猩猩扭動狂舞　牠興奮鼓掌以示肯定XD

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

格鬥賽選手重傷昏迷5天亡　提3質疑...母悲：兒死得太冤枉

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

疫後加碼！長庚醫院豪發「5個月年終+2萬紅包」　總金額達44.5億元

好市多水果盒「大風吹」！員工爆奧客4傻眼行徑：制止會被「洗臉」

A片男主角「撞臉博恩」！他曬「長茅滾動」封面圖　驚呆一票人

快訊／快來對答案！　大學學測數Ａ解答出爐

五星級飯店也搶發6000！　裕元推註冊APP「抽星宇東京雙人機票」

猖狂！通行費詐騙電子郵件釣魚　遠通揭「一會三不會」籲別點擊

畢業視察？赴蘇花公路親督搶修　交長：若有好的接班人由他接棒

尾牙抽中50萬！眾人喊加碼捐出　她霸氣回「3字」...空氣瞬間凝結

算薪水、手搖飲入題！學測數A「中間偏難」　審題教師：重圖像思考

學測數Ａ考題「比較親民了」　全中教：預估五標均比去年高

春節長假何處去？台東大地藝術系列作品　打造無牆美術館

財神爺自動找上門的居家掃除秘訣！先淨化再擴香竟然有私藏小技巧

疫後加碼！長庚醫院豪發「5個月年終+2萬紅包」　總金額達44.5億元

逃生穿高跟鞋！日捷星接炸彈恐嚇迫降　「乘客疑違規」政府介入調查

超能吃苦的三大星座！TOP 1簡直心機王，悶不吭聲幹大事超越同齡人

「無災兔U、平安兔U」　萌兔消防門神好吸晴！

經典賽／許基宏戰力考量割捨　林泓育、陳子豪身體因素

蘋果庫克自請減薪　最新年薪公開！

快訊／離婚後衝突不斷　惡男一把火燒了前妻家工廠　4人驚恐逃竄

唐綺陽「首度露額頭」7萬人朝聖！　激美成果出爐：今年的第一個突破

小柴躺滿沙發睡到液態化　「流到地上」驚醒：大家呢？

生活熱門新聞

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

「流水席之亂」文章2習慣露餡　創作者身分曝光

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

收入加倍！「超好運4星座」未來45天旺到翻

全民普發6千！各縣市加碼紅包一次看

高中妹挺F奶被同儕嘲笑！淚訴「幫我把餒餒變小」

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

老舊車輛汰舊換現金方案出爐　逾1000萬輛汽機車受惠

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

林襄勁敵出現！樂天女孩泡湯「渾圓蜜臀」露出

法官問論文怎寫？林智堅含蓄答案鄉民傻了

這老闆「一律不辦尾牙」改1福利　理由被讚爆

威力彩飆4.7億！民俗專家點名「4生肖好運爆棚」

流水席之亂10大疑點一次看　根本沒有「輔大陳若儀」這個人

更多熱門

相關新聞

快訊／快來對答案！　大學學測數Ａ解答出爐

快訊／快來對答案！　大學學測數Ａ解答出爐

112學年度大學學測今（13日）起一連三天登場，今年共有11萬8141人報考，首日第一節考數學A，共有8萬7114人報考，2096人缺考，缺考率2.41%，較去年2.16%微幅上升0.25%。得勝者文教提供數學A試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

學測數Ａ考題「比較親民了」　全中教：預估五標均比去年高

學測數Ａ考題「比較親民了」　全中教：預估五標均比去年高

快訊／學測305名確診考生使用居護試場　數A19人進防疫試場

快訊／學測305名確診考生使用居護試場　數A19人進防疫試場

竹市4630考生拚學測　學弟妹巧思加油

竹市4630考生拚學測　學弟妹巧思加油

11.8萬考生參與學測今登場　最後提醒看這「不要忘記簽名」

11.8萬考生參與學測今登場　最後提醒看這「不要忘記簽名」

關鍵字：

學測數A考生飲料店手搖飲

讀者迴響

熱門新聞

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

台灣也吃得到！韓國橋村炸雞首間店曝

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

阿滴新房內部裝潢曝！他見1設計：很有事…秒被打臉

中壢「英代外語」無預警倒閉　逾200師生求助無門

快訊／射箭擊中男大生小腿　《木曜4》公布影片！真相全說了

快訊／國3苗栗大山段車禍！駕駛命危

宋逸民慘況曝光「全身長滿疹子」！

喝飲料治喉嚨痛！醫認證5招「不一定得吃藥」

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

「流水席之亂」文章2習慣露餡　創作者身分曝光

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

館長遭槍擊案定讞　寶和會主謀重判16年

史上最離奇大爆炸！2萬人瞬間「全身赤裸」慘死

更多

最夯影音

更多
康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子
王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面