快訊／學測305名確診考生使用居護試場　數A19人進防疫試場

▲學測第一天，考生在檢查完證件後依序進入考場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學科能力測驗今（13日）起一連三天在全台登場，受到疫情影響，大考中心在設置居護試場供確診考生使用，大考中心指出，截至今天上午為止，全台共17縣市設置32間居護試場，而在數A考試，共305人使用居護試場，還有6人缺考，另因為有考生發燒或今日凌晨之後才確診或快篩，總計開設第一、二類防疫試場共16間，提供19名考生使用。

學測今起一連三天在全台同步登場，今年有11.6萬餘人報考，今天上午第一節考數A，大考中心表示，共有8萬7114人報考，2096人缺考，缺考率2.41%，較去年2.16%微幅上升0.25%。

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大考中心主任周兆民上午表示，這次學測開放確診（輕症／無症狀）考生在居護試場應試，截至今天上午為止，全台17縣市設置32間居護試場，早上第一節數A應到311人，實到305人，6人缺考。

此外，周兆民指出，一般考場也設置第一、二類防疫試場，第一類防疫試場為今天進入考場後發燒的考生，第二類防疫試場則是提供今天零時以後才知道確診或快篩陽的考生使用，根據統計，數A時，有兩個考分區開啟2間第一類發燒試場，提供2名考生使用，另在全台14個考分區開啟14間第二類防疫試場，提供17名考生使用，總計數A開設16間防疫試場，提供19名考生使用。