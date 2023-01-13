竹市4630考生拚學測　學弟妹巧思「三件物」加油：一舉包高中

▲新竹市今年維持四間考場，為新竹高中、新竹女中、建功高中及光復高中，全市考生總計4630人。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

112學年度學科能力測驗今（13）日起一連三天登場，新竹市今年維持四間考場，為新竹高中、新竹女中、建功高中及光復高中，全市考生總計4630人。學弟妹為替學長姐加油打氣，各校紛紛辦理祈福活動，祝福考生能夠過關斬將，考出最佳成績。



為讓考生能順利、安全抵達考場，市府特別與新竹客運協調機動加開公車班次，且由警察局調派員警，協助維護各考場周邊之交通與秩序。另，為避免噪音干擾考場，亦請台電公司加強供應各考場學校之配電線路巡視，考試期間考場周邊暫停施工。

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▲為了替高三考生加油，各校的學弟妹們紛紛發揮創意，幫考生加油。

為替高三生加油打氣，各校紛紛辦理祈福活動，建功高中輔導處將學生高一時所寫「寫給自己的一封信」保留至高三學測誓師時交還給同學；成德高中舉辦溫馨祈福活動，各班學生極盡巧思、發揮創意設計口號，用最高分貝喊出對自己的期許，校長楊青山特別率領學校一級主管，於考前至天公壇為考生祈福。

建功高中也特別拍攝「我要成為學測大師」勵志影片，讓考生看了歡笑連連，還有學弟妹們將祝福寫在祈福卡上；香山高中教師團隊也準備包子、發糕、粽子，祝福學生能一舉「包高中」。

教育處長童鳳嬌再次提醒考生，應考前請務必詳閱試場規則及違規處理辦法，以免因不小心違反規定而影響成績。考生進入試場就座前，應取下穿戴式裝置，如智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等，且行動電話需完全關機，切記關閉鬧鈴、震動、提示音等功能，並放置於臨時置物區，不得攜帶入座。

教育處說明，本次學測成績將於2月23日公布並寄發成績單，若對於成績有疑義者，請於2月23日至3月2日間申請成績複查，後續各校將輔導考生依據個人志願參與大學繁星或申請入學。