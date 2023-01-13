春節何處去？台東大地藝術系列120件作品　打造無牆山海美術館

▲超過100組的創作團隊已在台東山線及海線累積120件作品，春節期間遊客可到台東欣賞。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

自2017年啟動的大地藝術季（包括東海岸大地藝術節、縱谷漂鳥197及南迴藝術季），至今已累計120件藝術作品，展現創新的新視界，不僅深耕地方豐富多元性的區域面貌，更將縣內自然景觀、海岸地貌、部落文化、歷史傳統等在地基礎與藝術、文化結合，更讓藝術創作的影響力，深入這片太平洋岸沿線的山海地貌中，增添了無數的創意想像。





縣長饒慶鈴表示，台東的山海美景形塑出許多專屬藝文活動品牌，秉持藝術平權理念，積極推動藝術下鄉，冀望打造台東成為一座大美術館，讓藝術不再只存在美術館裡，而是融入台東每個角落及每一位鄉親的生活中，台東縣連續2年在16縣市組的平均每萬人之藝文展演活動次數指標中蟬聯第一，讓台東穩穩成為藝文王。

文化處指出，超過百組的國內外藝術創作團隊都不約而同地齊聚在這片山海地域中，以對人文、土地的感念及想法，轉譯成獨特的地景藝術作品，分散在這片廣闊的自然領域中。也因為豐沛的地景藝術能量，迸散出藝術與土地之間的對話，讓這片緊臨太平洋的海岸山脈及其腹地，展現出更異於丘陵平原的人文氣息，伴隨著地景藝術作品所衍生的藝文活動（如月光海音樂會、最美星空音樂會等等），更吸引無數民眾前仆後繼地東漂朝聖。

台東縣特有的碧海晴空伴隨冬日山嵐的美景，搭配隨處可達、全年無休的大地藝術作品，相信可為親子出遊的春節假期，留下更多美好的回憶。更多台東縣境內的大地藝術作品可查閱「台東公共藝術網」（https://tpa.ccl.ttct.edu.tw/），閉展不卸展的大地藝術作品，讓您輕鬆地規劃台東公路之旅；同時，也呼籲民眾參觀時愛惜藝術家們的創作心血，把美麗的作品與風景，留給自己也留給更多人！