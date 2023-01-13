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鮭魚之亂再現！竹北6000紓困金爆千人遷戶籍　成功搶灘人數曝光

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北市昨(12)日宣布，只要在12日前戶籍設在竹北市的市民，每人發放6000元紓困金，消息一出，引起遷戶口人潮，不少民眾了為6000元紓困金請假遷戶口，所方緊急申請專案因應，直到今天凌晨1點5分才全數作業完畢，最後結算成功遷入有853人。

根據竹北戶政事務所統計，昨日截至5點為止共有1297人抽取號碼牌，其中約1200人辦理遷戶口，幾乎佔9成以上，戶所內25名同仁應接不暇，緊急從縣府民政處調派15人支援，但竹北市公所仍處於一日癱瘓的窘境。

▲▼ 新竹縣竹北市公所昨(12)日突襲宣布將發放6000元紓困金。（圖／記者陳凱力翻攝）

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▲竹北市昨日宣布紓困金發放規則，引起民眾搶遷戶籍。（圖／記者陳凱力翻攝）

不過，「遷戶口」並非想要就能實現，若是屋主本人，須持身分證及房屋建物所有權狀；如是寄戶口，則須另備屋主同意書，以及房屋已繳稅證明的稅單或是第二類建物3個月內的謄本正本。有許多民眾因證件不全而扼腕。

少數文件不足的民眾緊急找人送來，也有不滿限制認為所方刁難而跳腳的，更有不耐久候的民眾在現場大發雷霆，戶政事務所堪比菜市場，最後還出動警方到場維持秩序，「鮭魚之亂」再度上演。

經統計戶政統計，昨成功遷入150戶，總計853人；其中，自本縣其他鄉鎮遷入284人，外縣市遷入569人，不少從中南部遷入。竹北市長鄭朝方說，紓困金發放未設定門檻條件，以1月12日（含當日）前設籍於竹北市，即符合領取資格，但若在發放紓困金日之前移出，就會被取消資格；此外，戶政事戶所也將與市公所協商配套措施，針對篩選出的異常遷入戶口，於2個月內執行實地戶訪查。

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