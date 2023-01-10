　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不滿她說閒話！狠男殺豬刀劈頸「幾乎砍斷」　5刀斃命下場出爐

記者蔡怡萍／新竹報導

新竹一名60歲彭姓男子不滿遭60歲彭姓女子對外宣揚偷走其裝有7萬元的包包，竟買來殺豬刀到友人住處尋仇，朝彭女頸部、頭部狂砍5刀，把脖子都幾乎砍斷，噴血倒地，連周圍阻擋的友人也遭砍傷，彭女送醫後失血過多死亡，彭男被依竊盜罪、強盜殺人罪、傷害罪等，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

根據判決，彭姓男子去年1月5日下午，在友人住處看人打麻將，竟趁大家不注意時，偷拿了彭女裝有7萬元的手提包後逃離現場。

彭女發現包包失竊後，對友人宣稱包包被彭男偷走，彭男惱羞開嗆「你不要亂講說我偷你的錢，你再講的話要給你好看，給你死」等語，但彭男仍對此懷恨在心，在同年3月13日下午5時許，到刀具行買了一把殺豬刀藏在褲頭，前往同一名友人家找彭女，他越過正在打麻將的4人、朝在沙發上休息的彭女二話不說直接砍去，遭砍了5刀的彭女大量出血、趁隙逃往廁所將門反鎖。

▲男子行兇後大搖大擺離開。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲男子行兇後大搖大擺離開。（圖／資料照）

而友人見狀急忙阻止，一人因此也遭砍傷，後來彭男在現場尋找彭女的包包未果，清洗刀具後大搖大擺地緩步離開；救護人員隨後趕至打開廁所，彭女已因失血過多倒地，送醫後仍不治死亡，而警方在隔天追捕彭男到案。

新竹地院審後，認為彭男與彭女之間有簽賭糾紛，並竊取彭女財物，萌生強盜殺人、竊盜等犯意，持刀自後方殺害女性且手無寸鐵之被害者，下手凶狠、刀刀見骨，犯後沒有任何賠償或彌補，並稱：「我也沒有什麼好後悔的，做都做了」，依竊盜罪、強盜殺人罪、傷害罪、恐嚇危害安全罪等，處無期徒刑，褫奪公權終身。全案還可上訴。

ET快訊
他破解50嵐菜單Bug！釣出店員曝「免費加料」點法
快訊／苗栗前三灣鄉長貪汙逾1289萬　監察委員13:0通過彈
少女曬父親送小CK！網開酸「不是名牌包」　她淚崩
「糞管在客廳上面」他交屋前一刻崩潰了！內行臉垮：會瘋掉
快訊／182市道再奪命　22歲男騎士傷重不治身亡
林襄當眾被教練牽手「玩超開」　網驚：不會出事嗎？
快訊／下班注意！關渡橋爆車禍　馬路塞成停車場
快訊／王世堅、竹市議員黨內互打　民進黨中央發聲了
父留房給她！貸款快繳完「秒被哥哥趕」：我們一家要住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／下班注意！關渡橋「砂石車擦撞轎車」　附近道路塞成停車場

看到「金雞」要減速！台東年度測速王出爐　「南迴殺手」敗給它

不滿她說閒話！狠男殺豬刀劈頸「幾乎砍斷」　5刀斃命下場出爐

淡水婦過馬路「突倒地命危」！　多虧站務員拿1神器救了她

遭砂石車輾腦死！宜蘭14歲少女器捐遺愛人間　至少造福5人

獨／帥氣！千萬哈雷重機車隊迎娶美嬌娘　300萬限量車款超吸睛

彰化縣再爆H5N2禽流感！　二林、芳苑2養雞場撲殺近3萬隻雞

快訊／台南龍崎182市道機、貨車車禍　騎士當場失去生命跡象

快訊／蕭景田涉賄選獲1500萬交保　高院駁回檢方抗告

退役少將淪共諜害慘老部屬　「讓開將軍」貪小利為敵工作判決出爐

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

霸道貓咪強咬衣角拖行「遛奴才」　奶音氣噗噗喵叫！網笑：快出場

快訊／下班注意！關渡橋「砂石車擦撞轎車」　附近道路塞成停車場

看到「金雞」要減速！台東年度測速王出爐　「南迴殺手」敗給它

不滿她說閒話！狠男殺豬刀劈頸「幾乎砍斷」　5刀斃命下場出爐

淡水婦過馬路「突倒地命危」！　多虧站務員拿1神器救了她

遭砂石車輾腦死！宜蘭14歲少女器捐遺愛人間　至少造福5人

獨／帥氣！千萬哈雷重機車隊迎娶美嬌娘　300萬限量車款超吸睛

彰化縣再爆H5N2禽流感！　二林、芳苑2養雞場撲殺近3萬隻雞

快訊／台南龍崎182市道機、貨車車禍　騎士當場失去生命跡象

快訊／蕭景田涉賄選獲1500萬交保　高院駁回檢方抗告

退役少將淪共諜害慘老部屬　「讓開將軍」貪小利為敵工作判決出爐

氣候變遷因應法通過　林伯豐提9大建議：徵收碳費應參考鄰國

快訊／麟洋配直落2擊潰日本頭號種子　重拾奧運金牌身手

快訊／苗栗前三灣鄉長貪汙逾1289萬　監察委員13:0通過彈劾

14家金控2022獲利衰退5成　僅第一金、華南金正成長

紅茶35+奶蓋10「=55元紅茶瑪奇朵」　他破解50嵐Bug！店員笑擊落

「肉品油脂高低」一次看！鯖魚比豬耳朵油　雞肉這3部位超肥

台中執法打擊「行人地獄」　16天取締184件「不禮讓行人」

台塑三寶看Q1營收比去年Q4下滑　台塑化估上半年油價偏弱

《平均地權條例》三讀　蔡英文：為年輕世代實現平等居住權益

小S扭水蛇腰秀41萬手環　懶理網酸「女兒說中文還是英文的愛你」

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

社會熱門新聞

即／新莊情侶燒炭雙亡！房東開門嚇壞

麥當勞工讀生搬薯條昏倒喪命　一審判賠472萬

網傳圍毆暴打2分鐘影片　警證實是真的！

假鈔流入北部！序號都一樣爆集體災情

涉洩民眾個資　健保署3人移送北檢

快訊／台南龍崎182市道車禍　騎士失去心跳

專查軍情調人員個資！健保署女科長恐面臨重刑

桃園爆管停水原因曝　市長議員找到了

BMW男逼女友下跪　警稱「烏龍爆料」結果大逆轉

借開哥「500萬愛快轎跑」！24歲男打水漂甩尾撞騎樓

週刊踢爆掏空校產、美食街倒閉！大葉大學駁斥

女師「漬漬」聲狂吸同事消火氣　綠夫炸了

鎮店之寶大型重機上路　排氣管太吵下場慘

休旅車紅燈秒進加油站　7秒假動作曝

更多熱門

相關新聞

新竹30年華廈秒抬價5成　網友氣死：房仲炒房現形記

新竹30年華廈秒抬價5成　網友氣死：房仲炒房現形記

新竹市華廈以540萬元成交不久，新屋主又開價798萬元想轉手，抬價幅度接近5成，讓網友相當氣憤。有名網友更是柯南上身，經過各種比對，直指這位買方就是知名房仲品牌的店東，認為這種炒房行為，打臉所屬房仲品牌強調的理念。

江蘇四口滅門血案死者最小17歲 再婚女婿鬧離婚要錢不成行兇

江蘇四口滅門血案死者最小17歲 再婚女婿鬧離婚要錢不成行兇

屏東4煞「認錯人」亂棒痛毆　移工遭爆頭慘死

屏東4煞「認錯人」亂棒痛毆　移工遭爆頭慘死

警攻堅嚇壞賭客　連大黑狗也想跳窗逃

警攻堅嚇壞賭客　連大黑狗也想跳窗逃

苗栗女殺街友案　判刑12年定讞

苗栗女殺街友案　判刑12年定讞

關鍵字：

竊盜兇殺殺人造謠無期徒刑新竹

讀者迴響

熱門新聞

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

即／新莊情侶燒炭雙亡！房東開門嚇壞

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

當自己家！房客大改造　對比太驚人

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

超適合婚姻的三大星座！

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面