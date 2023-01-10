不滿她說閒話！狠男殺豬刀劈頸「幾乎砍斷」　5刀斃命下場出爐

記者蔡怡萍／新竹報導

新竹一名60歲彭姓男子不滿遭60歲彭姓女子對外宣揚偷走其裝有7萬元的包包，竟買來殺豬刀到友人住處尋仇，朝彭女頸部、頭部狂砍5刀，把脖子都幾乎砍斷，噴血倒地，連周圍阻擋的友人也遭砍傷，彭女送醫後失血過多死亡，彭男被依竊盜罪、強盜殺人罪、傷害罪等，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

根據判決，彭姓男子去年1月5日下午，在友人住處看人打麻將，竟趁大家不注意時，偷拿了彭女裝有7萬元的手提包後逃離現場。

彭女發現包包失竊後，對友人宣稱包包被彭男偷走，彭男惱羞開嗆「你不要亂講說我偷你的錢，你再講的話要給你好看，給你死」等語，但彭男仍對此懷恨在心，在同年3月13日下午5時許，到刀具行買了一把殺豬刀藏在褲頭，前往同一名友人家找彭女，他越過正在打麻將的4人、朝在沙發上休息的彭女二話不說直接砍去，遭砍了5刀的彭女大量出血、趁隙逃往廁所將門反鎖。

▲男子行兇後大搖大擺離開。（圖／資料照）



而友人見狀急忙阻止，一人因此也遭砍傷，後來彭男在現場尋找彭女的包包未果，清洗刀具後大搖大擺地緩步離開；救護人員隨後趕至打開廁所，彭女已因失血過多倒地，送醫後仍不治死亡，而警方在隔天追捕彭男到案。

新竹地院審後，認為彭男與彭女之間有簽賭糾紛，並竊取彭女財物，萌生強盜殺人、竊盜等犯意，持刀自後方殺害女性且手無寸鐵之被害者，下手凶狠、刀刀見骨，犯後沒有任何賠償或彌補，並稱：「我也沒有什麼好後悔的，做都做了」，依竊盜罪、強盜殺人罪、傷害罪、恐嚇危害安全罪等，處無期徒刑，褫奪公權終身。全案還可上訴。