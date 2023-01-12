全民普發6千「各縣市加碼紅包」一次看！一縣市最高能領5.2萬

▲行政院拍板普發6,000元，各縣市也跟進加碼。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

行政院拍板普發6,000元以後，全台也有許多縣市宣布加碼，除了全民都能領到的6,000元，有些地方的民眾還能領到更多。《東森新媒體ETtoday》在此為您整理各縣市的加碼金額，若有符合資格，千萬不要錯過了。

行政院普發6千元

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行政院12日通過了「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，其中包含「經濟果實共享方案」，將向全民普發6,000元。

竹北市民能領6千紓困金

新竹縣竹北市12日拍板通過「新竹縣竹北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」，將向每位市民發放6,000元民生紓困金，預計將發放12億7,000元，發放資格不限年齡、不排富，只要12日以前設籍在竹北市都能領到，也因此導致當地戶政事務所排隊人數飆升。

▼因為要發放6千元紓困金，竹北戶政事務所辦理業務的人數瞬間飆升。（圖／翻攝自Google Maps）



竹縣橫山鄉發放3萬生育津貼

為了因應10年來人口減少、提高鄉民生育意願，新竹縣橫山鄉公所與代表會通過生育津貼發放實施要點，今年1月1日開始生效，只要新生兒在2023年1月1日以後出生，父母其中一方在橫山鄉設籍滿1年、並在產後3個月內申請，就可以領到3萬元的生育津貼。

台中市年前發育兒津貼、租金補貼

台中市長盧秀燕10日宣布，育兒津貼將提早在年前發放，0到6歲的幼兒依胎次不同，將發放5,000元至7,000元的育兒津貼，且取消排富限制，生育津貼也由1萬元加碼至2萬元。市府還提出「台中市育兒租金補貼」，只要是育有0至12歲兒童的市民，就能領到1名子女4,000元、2名子女8,000元、3名以上子女1萬2,000元的補助。

彰化市6千元敬老大紅包

彰化縣彰化市為了敬老，1月12日春節前夕發放「春節敬老金」，只要2016年12月31日以前設籍、年滿70歲的長者，就可以領到6,000元大紅包、長壽麵線一份。

彰化伸港1.6萬坐月子津貼

彰化縣伸港鄉為了鼓勵生育，向產婦發放1.6萬元「坐月子津貼」，只要新生兒在伸港鄉辦理初設籍登記，以及父母其中一方在伸港鄉設籍滿一年，產後3個月內就能申請補助，算上縣府的3萬元生育補助，共能領4.6萬元，如果再加上此次的普發6,000元，等於可以一次領到5.2萬元。

▼彰化伸港要向產婦發放1.6萬坐月子津貼，算上縣府的生育補助、行政院普發現金，等於能領5.2萬元。（示意圖／記者周宸亘攝）



台南生育獎勵金加碼

台南市為了減輕市民的負擔，將第一胎、第二胎的生育獎勵金加碼至2萬元，同時還會發放每月5,000元的育兒津貼。除此以外，依據年齡、最近年度的所得稅申報級距不同，台南市還會向長者發放3,000元至2萬元不等的健保福利金。

澎湖年長者領5千敬老金

澎湖縣府為了照顧長者，10日開始發放春節平安敬老金，只要是年滿65歲以上、2019年12月31日以前設籍澎湖，就能領到5,000元的春節敬老平安禮金。