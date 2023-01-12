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搶領6000元！竹北戶政事務所「等待人數破600人」　現場排隊照曝

記者施怡妏／綜合報導

竹北市公所為減緩疫情帶來的經濟衝擊，每位市民將可領取6000元民生紓困金，凡112年1月12日（含當日）前設籍於竹北市，即符合領取資格，消息一出，不少人狂奔戶政事務所，就是希望可以在今日更改戶籍地址，目前新竹縣竹北市戶政事務所的排隊人數飆破600人，並不斷增加中。

▲▼竹北戶政事務所。（圖／翻攝自Google maps）

▲竹北戶政事務所將於下午5時30分打烊。（圖／翻攝自Google maps街景圖）

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今（12）日正式拍板通過「新竹縣竹北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」案，預計每位市民將可領取6000元民生紓困金，總計將發放12億7000萬元。發放條件將不分年齡、不排富，凡112年1月12日（含當日）前設籍於竹北市，即符合領取資格。

消息一出，不少人衝戶政事務所，短短20分鐘就湧入百位民眾，目前等待人數突破600人，網紅「四叉貓」劉宇下午4時就在臉書發文，「現在距離戶政事務所的打烊時間還有90分鐘，大家快衝啊！」還有網友在PTT發文，貼出此刻竹北戶政事務外的照片，有大批民眾在門口等待。

▲等待人數不斷飆升。（圖／翻攝自竹北戶政事務所）

▲等待人數不斷飆升。（圖／翻攝自竹北戶政事務所）

竹北市民代表會主席林啟賢表示，代表會過去多次提案公所發放民生紓困金，因故未能順利推動，今天適逢第10屆市代會舉辦第一次臨時會，感謝鄭市長特別提出，代表會在今天也順利通過自治條例審議防疫民生紓困金每人6000元案由，期望讓市民能儘速在2、3月期間領取，在疫情期間獲得小確幸。

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