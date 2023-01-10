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紅茶35+奶蓋10「=55元紅茶瑪奇朵」　他破解50嵐Bug！店員笑擊落

▲50嵐,50嵐晴光店,手搖飲。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲老牌手搖飲店50嵐。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「手搖飲龍頭」50嵐深受大票鐵粉喜愛，不過一名常客就發現，他明明點35元紅茶+10元奶蓋，竟會自動轉成「55元的紅茶瑪奇朵」，於是他想方設法破解這個Bug，好不容易終於成功了，沒想到釣出店員解答，讓他瞬間被真相擊落，也戳笑大票網友。

網友在Dcard發文直呼，「一直以來小弟都很好奇，為什麼紅茶單價35元，加料區加1次10元，但菜單的紅茶瑪奇朵、布丁紅茶等，售價都是55元，每次買都納悶，我的10元到底被什麼黑洞吸走了。」

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直到上個月，他嘗試點35元紅茶+10元奶蓋，想一舉消滅這個菜單Bug，結果不論怎麼解釋，店員都會打成「紅茶瑪奇朵」或「紅茶瑪奇朵+奶蓋」，於是只好宣告失敗。

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

某天，原PO看到其他店員表示，若是菜單有的組合，便不能用他的這種邏輯點餐，「換句話說要自己創造組合，這便重新燃起我的鬥志，第二場戰爭的狼煙也就此升起。」

後來，他點了茉莉綠茶加奶蓋的組合，並暗自竊喜，「總不可能店員變一個綠茶瑪奇朵給我吧？」沒想到，在點完的那刻他瞬間心冷，上面竟真的出現「綠茶瑪奇朵」類似的品項，且價格也不是35元綠茶+10元奶蓋，讓他不禁哀號，「我的10元又被50嵐黑洞吃掉了」

到了昨日，他在吃飯時猛然頓悟，驚呼「原來菜單的45元珍珠紅茶（紅茶35+珍珠10），價格一直都是對的，憑著這股衝勁，我立馬去點了一杯珍珠紅茶，並在點餐的最後，弱弱的說了一句：麻煩幫我加冰淇淋。」

▲原PO一直想破解「50嵐的吃錢Bug」。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO一直想破解「50嵐的吃錢Bug」。（圖／翻攝自Dcard）

當點餐機跳出金額55元、終於符合45元珍珠紅茶+10元冰淇淋後，他狂喜直呼，「心裡的大石們終於瓦崩成砂，雀躍不已的我只差沒抱著店員亂叫了。」

在他分享成功之喜悅的同時，就有50嵐員工笑回，「45元以上的飲料加料都不用錢喔！可以當作是點純茶類加料才需要加錢，你點55元的冰淇淋紅茶，加料也不用加錢。」

▲原PO一直想破解「50嵐的吃錢Bug」。（圖／翻攝自Dcard）

▲店員解答，45元以上飲料，加料不用錢。（圖／翻攝自Dcard）

此話一出，不少網友笑虧，原PO要玻璃心碎了，「你好可愛喔哈哈哈，冰淇淋紅茶加料不用錢，所以你還是沒破解」、「好好笑，費盡心思還是被毀滅了，繼續加油」、「小朋友你的10元又沒摟」、「樓上給了原PO滿滿的絕望」、「資本家的勝利，同志請多努力」、「看完不知道你在忙什麼」。

最後，原PO表示，不知道50嵐的飲料規則，大家當娛樂看看就好，「也謝謝大家的解答，小弟終究鬥不過50嵐。」另外，許多網友也驚呼，「原來超過45加料都不用錢...現在才知道」、「現在50嵐加料不是都要錢嗎？」

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