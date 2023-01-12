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大陸 大陸焦點 特派現場

年終奬GG！文創公司致歉「請員工夏天聚餐」：買了羊寄養牧民家

▲▼辦公室,辦公,一般事務所。（圖／示意圖／Pixabay）

▲不少公司陸續開始發放年終獎金。（圖／示意圖／Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣州一家公司因沒有完成年度業績目標，近日發出「致歉信」稱取消年終獎金，但會請員工夏天去新疆聚餐。此事在網路引發熱議，不少人調侃道，「我看這公司日子是過不下去了」、「餅大過天，不如打款兩千」。

▲▼ 不發年終 。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲致歉信內容 。（圖／翻攝自微信公眾號）

該封「致歉信」寫道，因疫情及其他各種原因影響，公司最終沒有完成年度業績目前，「所以大家年終獎無望了」，但是為了鼓勵士氣，公司買了2頭羊、10頭羊，現在寄養在新疆牧民家中，等到7、8月份，屆時全體員工一起去新疆，「我們烹羊宰牛，把酒言歡。」

據《九派新聞》報導，該公司為三潮元老文化創意（廣州）有限公司，李姓財務表示，確實取消了2022年的年終獎，公司現有約12名的員工，旅遊計劃的年終福利是團隊一同策劃的，旅遊的費用由公司負擔。

該名李姓財務透露，公司員工對這個決定很開心，因為新疆是大家一直想去的地方。

此事在微博引發熱議，「我還以為是過年請，原來是畫大餅」、「還養什麼，宰了寄過來分給員工，不然就是畫餅」、「聽著挺浪漫，細想就是純粹的渣男」、「翻譯：公司取消年終獎，並要求員工去新疆加班」。

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