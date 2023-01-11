女同學0打扮「包緊緊上課」超邊緣！他見脫罩真面目暈爆：E奶正妹

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男大生日前和同學討論期末報告，意外撞見某位超邊緣的女同學，對方平時上課都包緊緊，加上戴著口罩，也看不出顏值；沒想到，這位女同學脫罩後，臉蛋很漂亮，而身材更是有料，讓他瞬間心動直呼，「現在非常想追她。」

男大生在Dcard提到，有位女同學在班上根本邊緣人，平常不愛打扮又包緊緊，加上戴口罩根本看不出顏值，「而且她很低調，感覺有點社恐。」

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▲男大生PO文被轟慘。（圖／翻攝自Dcard）

直到最近，他到女生宿舍交誼廳，找其他女同學討論期末報告，過程中偶然見到那位女生，儘管她穿著隨意，但目測至少有大D小E，甚至更兇狠，臉也不錯正，「我心裡真的很驚訝也很心動，但她朋友不多，為人又低調，自己也完全不了解她。」

原PO更直言，現在非常想追求那位女同學，不過她實在很害羞又邊緣，似乎不太好上手，「請問該如何追求這位大奶女同學？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

然而，此文一出立刻被酸爆，網友們紛紛回應，「別害人了吧！你真的他X超鳥耶」、「建議你跟乳牛交往」、「你這情況應該還在哺乳期」、「她不是社恐，是在防範你這變態」、「如果感情是為了身材而交往，那你真的膚淺」、「三句不離大奶，就你這樣還想追，不要去禍害人家啦」。

不過也有人幫補血，表示「樓上一堆假清高，最好選對象都不會看外表，而且還都是男的，女生反應反而沒那麼負面，笑死」、「這篇錯就錯在性別錯誤」。