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48年前報紙「一堆警告逃妻」！用詞超嚴厲　律師揭背後原因

▲報紙中出現「警告逃妻」的啟事。（圖／翻攝自爆費公社）

▲報紙中出現「警告逃妻」的啟事。（圖／翻攝自爆費公社）

記者周亭瑋／綜合報導

最近有網友翻出4、50年前的報紙，上面斗大的「警告逃妻」，引起輿論回響。律師呂秋遠寫下長文，吐露當年女性的辛酸，也指出這類廣告從1965年逐步增加，到了1975年更攀上高峰，不過後來隨著夫妻財產制度的修改，這類文章也慢慢從廣告版面消失。

呂秋遠提到，過去古老年代的報紙，分類廣告欄可以佔據全版，而且內容超級好看，舉凡各種大小事都可以登報，像是學生證、身分證遺失、找工廠工人、買賣色情謎片、買賣壯陽藥、徵婚等，其中最吸睛的莫過於「警告逃妻」了。

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他表示，從1950年以後，台灣就陸續有這類型的廣告出現，內容嚴厲居多，半文言半白話，為了省錢通常沒有標點符號，且既然是警告，態度就是「以上對下」權力不對等的心態。

這類廣告自1965年開始逐步增加，在1975年達到高峰，呂秋遠解釋，「當時台灣代工經濟蓬勃發展，工廠大量聘用女工，因此女人在經濟上不需要依靠男人，在忍受不了男人的虐待後，逃離家庭的女人就越來越多。」

▲▼離婚,夫妻,情侶,吵架,分手,悲傷。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

而早期之所以會有這麼多「警告逃妻」，除了傳統思維外，主要是因1998年以前，民法規定妻子必須要以先生的住所為居住地，且必須履行同居義務，呂秋遠表示，「當年的夫妻財產制非常偏向男性，法律上認為女性沒有工作能力，且徹底的貫徹了父權鴨霸精神，只要女生離家，不論什麼原因都可以警告逃妻，並作為離婚理由。」

直到1985年，民法開始陸續修正，先是修改夫妻財產制度，後來又把夫妻住居所改掉，變成雙方協議，才讓女生從「嫁雞隨雞、嫁狗隨狗」的陋規解脫，於是「警告逃妻」這類啟事，也逐漸從分類廣告後消失。

呂秋遠也直呼，「這種啟事如果出現在2023年，恐怕涉及加重誹謗、個人資料保護法、家庭暴力防治法等等議題，反而是刊登啟事的先生會變成被告。」

最後，他表示，權利從來不是從天上掉下來的，台灣女性的平等待遇，是許多前輩在各種領域的努力，才到達今天的成果，同時也強調「女人一定要有自主賺錢的能力，即使是基本工資都好。」

對此，網友們紛紛回應，「這就是那個時代的低卡吧？」「覺得以前的人文筆都很好耶」、「以前不是還有什麼票據法，結果老公欠債都是太太坐牢」、「以前的報紙真的很精彩」、「我以前很愛看分類廣告欄，比娛樂版還精彩」、「人的自由，是一代代勇士們努力爭取來的」、「原來阿婆、阿姨、姑姑，她們年輕時也有勇敢剽悍的一面」。

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