內閣改組底定了！　江啟臣：1／15後是「兩個副總統的競爭」

▲江啟臣上中廣新聞網「千秋萬事」節目。（圖／翻攝youtube）

記者崔至雲／台北報導

內閣改組傳言不斷，近期傳出行政院長蘇貞昌即將請辭，由前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦接任正副閣揆。國民黨立委江啟臣今（13）日在廣播節目中表示，「改組應該是底定了」，1月15日副總統賴清德當選民進黨主席後，將進入「兩個副總統的競爭」，兩位都是蔡英文任內的副總統，一個掌閣揆、一個掌黨魁。

江啟臣今天在王淺秋主持的中廣新聞網「千秋萬事」表示，2018年賴清德敗選後馬上請辭，很明確在等交接，這次卻不同，他研判，就是蘇內閣認為「為什麼要我為敗選負責？」內閣在選後拖了48天沒有處理，也代表民進黨的雙標態度、派系考量，很多事情也都是派系考量，都沒有展現負責反省態度。可是民進黨內部難道不認為政院該負責嗎？若認為敗選責任與行政施政有關，那就當然是內閣該負責。

江啟臣提到，內閣至今沒下台，不要說在野黨批評，其實民進黨內部也有很多聲音，而真正的壓力也是來自於民進黨內部。民進黨內許多人表態支持蘇貞昌，但其實私下都希望改組，因為每人想得都是2024。

江啟臣說，要進入黨內選舉時，蔡賴之間的深仇大恨至今沒有化解，隨著賴清德被拱出來選黨主席，蘇內閣若不走，蔡蘇還能合作；但現在被逼到「非走不可」時，換一個可以合作的人更好，1月15日後就是「兩個副總統的競爭」。

此外，針對交通部前部長林佳龍、桃園市前市長鄭文燦、屏東縣前縣長潘孟安、基隆市前市長林右昌被稱為是「民進黨中生代四大公子」，江啟臣說，若不改組，四大公子也沒有機會，更將成為內部風暴，他也因此研判，「改組應該是底定了」。