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王瑞德喊「煎魚革命」！要賴清德處分高嘉瑜：沒做人民就處理你

▲▼王瑞德喊「煎魚革命」！要賴清德處分高嘉瑜：沒做人民就處理你 。（圖／翻攝王瑞德臉書）

▲名嘴王瑞德喊「煎魚革命」，要大家支持吳欣岱換下高嘉瑜。（圖／翻攝王瑞德臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨選舉連三敗士氣低落，民進黨立委高嘉瑜多次針對黨內問題評論，引起許多地方、基層黨員不滿。對此，許多被砲轟的親綠帳號、側翼粉專紛紛喊出開除高嘉瑜、議員王世堅的口號，而名嘴王瑞德也發起「煎魚革命」，要即將上任主席的賴清德動作，「你不處理二人，人民就處理你！」

高嘉瑜與民進黨內頻率不同調，時常與黨內的大方向聲音相左，在前新竹市長林志堅的論文案、敗選檢討側翼及日前的「行政失靈」等說法，都引起許多支持者不滿。對此，台灣基進吳欣岱也喊出口號，要將高嘉瑜從港湖地區拉下，吸引許多綠營名嘴加入。

「民進黨的煎魚革命！」王瑞德12日發文支持吳欣岱競選台北市內湖、南港區立委，認為民進黨支持的言論自由前提是愛台灣丶愛人民丶愛支持者，而不是姑息養奸造謠抹黑丶肆意攻擊的人，「這種同志比敵人還可怕丶還噁心！打著良心抿滅良心！」

▲▼立委高嘉瑜意外與廣達尾牙中獎得主撞名。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

▲立委高嘉瑜。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

王瑞德說，自己人不斷在背後插刀，對於民進黨而言已不是言論自由而是縱容，「看看郭正亮這些民進黨過去栽培的不分區立委，是怎麼反噬傷害這個黨！不要只想著中間選民，你的基本支持者全都傷透了心！沒有死忠支持者一路相挺，沒有你們」，「中間選民不會支持一個是非不分的政黨」。

王瑞德向賴清德喊話，要即將上任的賴清德傾聽基層支持者的聲音，就從黨紀處分王世堅和高嘉瑜做起，「你不處理二人，人民就處理你！」「敵人支持的就是敵人，國民黨咖小支持的咖小，不過就是民主的背叛者」、「民進黨如果不黨紀處分王世堅和高嘉瑜，請大家以後不要再投票給民進黨！如此是非不分丶沒有正義的民進黨，不支持也罷！」

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