　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

滴滴出行傳農曆年前大裁員！數百員工須打包走人　慘澹業績曝光

c

▲滴滴平台被大陸監管部門多次整治。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸網約車龍頭「滴滴出行」去年被監管部門整治，進行「提醒式約談」。雪上加霜的是，受疫情等因素衝擊，滴滴出行業績大跳水，近期傳出農曆年前將啟動第二輪裁員，包括網約車、海外業務及風險管理業務部門，數百名員工須打包走人。

據《南華早報》報導，隨著市場出現新的競爭對手、動態清零政策衝擊經濟，滴滴出行的業績在2022年下半年銳減21%。

兩名知情人士透露，「滴滴出行」已啟動新一輪裁員，影響數百名員工，幾乎涵蓋其北京總部所有部門，包括網約車、海外業務等；被解僱的員工將根據年資計算資遣費，外加1個月補償金。

其中一名知情人士指出，此次大裁員是滴滴出行2022年12月，決定削減多個部門2023年預算後發生。另一名消息人士表示，滴滴此番行動引發抱怨，一般情況下，員工會在2月收到年終獎金。

對於上述報導內容，滴滴出行12日拒絕回應。據悉，滴滴出行去年5月確認自願從美國退市，8月再次受到監管部門約談。

報導指出，滴滴出行大裁員表明，大陸官方去年年底決定鬆綁防疫後，在民眾消費支出低迷和經濟疲軟的情況下，大陸大型科技公司仍在進行重組。實際上，自2022年以來，多個大陸科技公司進行集體裁員，包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動等。

ET快訊
法官問論文怎麼寫？　林智堅「含蓄答案」鄉民聽傻了
快訊／館長槍擊案「最終判決出爐」！
「高嘉瑜被炎上」不忍了！　館長怒轟2件事
竹北發6000元　千人搶遷戶口「擠爆事務所」
日本好市多「1夯品」是台灣的6折！　他狂掃10瓶：還可退稅
正妹女官員「真啪了副市長」！　陸官方證實下場慘了
「XD」千元偽鈔來源曝！　19歲男買90張「找8屁孩洗錢」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

熟睡從宿舍上舖摔落！22歲女大生「瞳孔放大」亡　母怒揭欄杆高度

搭火車聽到「嘩啦嘩啦」聲！　推門一看竟是「麻將專屬包廂」

「江南絕色女官員」真啪了副市長！官方證實「跨市連結」建議免職

滴滴出行傳農曆年前大裁員！數百員工須打包走人　慘澹業績曝光

專家：中國疫情發病高峰還會持續2至3個月

70歲爸「挖山30年」鑿出壯觀迷宮！女兒卻崩潰了：付出很多代價

兵馬俑清晰出土照再曝光！秦始皇陵一號坑挖10多年「第一面盾牌」

女留學生結婚討「2.87億聘金」！被男友放生崩潰　當地政府要查了

抖音妹直播PK輸了！影子射牆「脫衣懲罰」肉色入鏡

海歸妹討「8千萬聘金+2億婚房」　他一聽秒放生！女友家人全慌了

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

妹子們對猩猩扭動狂舞　牠興奮鼓掌以示肯定XD

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

格鬥賽選手重傷昏迷5天亡　提3質疑...母悲：兒死得太冤枉

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

熟睡從宿舍上舖摔落！22歲女大生「瞳孔放大」亡　母怒揭欄杆高度

搭火車聽到「嘩啦嘩啦」聲！　推門一看竟是「麻將專屬包廂」

「江南絕色女官員」真啪了副市長！官方證實「跨市連結」建議免職

滴滴出行傳農曆年前大裁員！數百員工須打包走人　慘澹業績曝光

專家：中國疫情發病高峰還會持續2至3個月

70歲爸「挖山30年」鑿出壯觀迷宮！女兒卻崩潰了：付出很多代價

兵馬俑清晰出土照再曝光！秦始皇陵一號坑挖10多年「第一面盾牌」

女留學生結婚討「2.87億聘金」！被男友放生崩潰　當地政府要查了

抖音妹直播PK輸了！影子射牆「脫衣懲罰」肉色入鏡

海歸妹討「8千萬聘金+2億婚房」　他一聽秒放生！女友家人全慌了

快訊／台中遊覽車亂切車道「連撞3自小客」　4人送醫回堵半小時

美政府爆收到510起「幽浮目擊舉報」！　多數無法釐清

這老闆「一律不辦尾牙」改1福利！　理由被讚爆：最實在了

疑惑家裡龍龜老是缺水！開監控驚見「大毛毛怪」趴水缸喝光光

鮭魚之亂再現！竹北6000紓困金爆千人遷戶籍　成功搶灘人數曝光

最低2字頭入手東高雄蛋黃區　捷運議題再享未來增值性

撿到皮夾掰打開沒有錢　他丟舊衣回收箱「招領」下場慘了

姆巴佩、哈基米收假重回大巴黎訓練　球迷：渡完蜜月了？

賺爛了！男新股申購中6張「捧310萬」想發財　機警行員報警了

批國內豪宅「貴到離譜」　房仲曝擁500名富豪LINE：揪團買這裡

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

大陸熱門新聞

女留學生討2.87億聘金被放生！當地政府要查

老翁挖山30年造壯觀山景！女兒卻崩潰了

秦始皇兵馬俑　考古發現新突破

「口愛1秒1800元」　留英網美拒交往被暴打

海歸妹討2億婚房　他一聽秒放生

「江南絕色女官員」真啪了副市長！

抖音妹直播PK輸了！「脫衣懲罰」肉色入鏡

特斯拉車主衝店抗議大砍價　結果看太便宜又下單

女友家討8千萬聘金！他看婚禮9位數總花費心死

一家4口旅遊3死1失蹤！16歲弟3天後屍體也被找到

傳遊戲廠「至尊歐皇獎」發1600個月　公司這樣說

正妹女官員副市長「啪啪啪」　火辣內幕曝

專家：中國疫情高峰還會持續2至3個月

達摩內功難擋新冠！少林寺武僧病逝

更多熱門

相關新聞

達摩內功難擋新冠！少林寺武僧病逝

達摩內功難擋新冠！少林寺武僧病逝

少林武僧院武學導師延莊法師（釋延莊）近日病逝，享年59歲，死因疑似是感染新冠病毒或轉陰後運動過量。據悉，釋延莊號稱學過「達摩內功」，達到百病不生的境界。

疫情挫經濟！廣東估2022經濟增長2%

疫情挫經濟！廣東估2022經濟增長2%

赴日注意！東京出現15例XBB.1.5

赴日注意！東京出現15例XBB.1.5

確診連2天降2成　王必勝：第3波疫情快升快降「能早點下來是好事」

確診連2天降2成　王必勝：第3波疫情快升快降「能早點下來是好事」

1/15起調整確診者居家照護！

1/15起調整確診者居家照護！

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情大陸解封大陸鬆綁滴滴滴滴出行

讀者迴響

熱門新聞

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

台灣也吃得到！韓國橋村炸雞首間店曝

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

阿滴新房內部裝潢曝！他見1設計：很有事…秒被打臉

快訊／射箭擊中男大生小腿　《木曜4》公布影片！真相全說了

快訊／國3苗栗大山段車禍！駕駛命危

史上最離奇大爆炸！2萬人瞬間「全身赤裸」慘死

喝飲料治喉嚨痛！醫認證5招「不一定得吃藥」

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

「流水席之亂」文章2習慣露餡　創作者身分曝光

女留學生討2.87億聘金被放生！當地政府要查

收入加倍！「超好運4星座」未來45天旺到翻

雙魚座才第2！「公主病」星座Top 3

宋逸民慘況曝光「全身長滿疹子」！

更多

最夯影音

更多
康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子
王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面