滴滴出行傳農曆年前大裁員！數百員工須打包走人　慘澹業績曝光

▲滴滴平台被大陸監管部門多次整治。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸網約車龍頭「滴滴出行」去年被監管部門整治，進行「提醒式約談」。雪上加霜的是，受疫情等因素衝擊，滴滴出行業績大跳水，近期傳出農曆年前將啟動第二輪裁員，包括網約車、海外業務及風險管理業務部門，數百名員工須打包走人。

據《南華早報》報導，隨著市場出現新的競爭對手、動態清零政策衝擊經濟，滴滴出行的業績在2022年下半年銳減21%。

兩名知情人士透露，「滴滴出行」已啟動新一輪裁員，影響數百名員工，幾乎涵蓋其北京總部所有部門，包括網約車、海外業務等；被解僱的員工將根據年資計算資遣費，外加1個月補償金。

其中一名知情人士指出，此次大裁員是滴滴出行2022年12月，決定削減多個部門2023年預算後發生。另一名消息人士表示，滴滴此番行動引發抱怨，一般情況下，員工會在2月收到年終獎金。

對於上述報導內容，滴滴出行12日拒絕回應。據悉，滴滴出行去年5月確認自願從美國退市，8月再次受到監管部門約談。

報導指出，滴滴出行大裁員表明，大陸官方去年年底決定鬆綁防疫後，在民眾消費支出低迷和經濟疲軟的情況下，大陸大型科技公司仍在進行重組。實際上，自2022年以來，多個大陸科技公司進行集體裁員，包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動等。