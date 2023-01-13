館長槍擊案三審　寶和會主謀判16年、槍手15年半定讞

▲館長陳之漢槍擊案，開槍的槍手劉丞浩（右下）、寶和會幹部施俊吉（左下）、林修伯（上）判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

著名YouTuber「館長」陳之漢，2020年8月遭人槍擊，館長幸運保住一命，而槍手劉丞浩隨後帶槍自首試圖擔罪，但檢警查出背後為竹聯幫寶和會份子主使，並將寶和會會長林修伯、組長施俊吉、槍手劉丞浩等人起訴，最高法院13日將眾人分別判刑16年到1年不等的刑度確定。

本案發生於2020年8月間，凌晨2點多，「館長」陳之漢帶著2名助理離開自家健身俱樂部旗艦館時，埋伏等候的劉丞浩突然小跑步跟上，拿出槍枝朝館長的頭部、身體要害，連開3槍。館長躲得快，僅右手、右腿中彈，從車內滾落、倒臥血泊中，但他仍不忘開直播，希望網友繼承他的精神。館長被送醫後，幸運撿回一命；至於開槍的劉男則在事後帶槍投案，供稱自己因為性騷擾案與館長有訴訟糾紛，才會不滿開槍。

檢警不相信劉男的說法，經過調查後，發現劉男在開槍前打了一通電話給竹聯幫寶和會組長施俊吉；檢警持續追查，發現寶和會疑似不滿館長擋人財路，所以設計槍擊案。警方在案發後2月，大動作搜索寶和會會長林修伯及相關幹部的住處、酒店等地，並帶回10餘人訊問。檢方最後依照殺人未遂、恐嚇取財、剝奪他人自由等罪，對林修伯等人提起公訴。

一審認定施俊吉為主謀，判刑18年6月，槍手劉丞浩判刑16年；寶和會會長林修伯判刑4年，副會長梁智勝判刑1年，其餘幫眾分別判刑8年6月到10月不等的刑期。二審也認定施俊吉為主謀，仍判刑16年，槍手劉丞浩判刑15年6月，林修伯、梁智勝被認定犯「組織犯罪」，均判刑1年，其餘幫眾仍判處8年到10月不等的刑期。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴，全案定讞。