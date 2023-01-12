西門町停車場雙屍命案　兇手陳福祥第五度判死刑

▲西門町停車場雙屍命案兇手陳福祥，更三審再度遭判死刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2015年間的西門町峨嵋停車場雙屍命案，2名販毒集團小弟因為黑吃黑，遭槍殺後屍體被堆疊在汽車後座，震驚社會。案發後檢警逮捕兇手陳福祥，法院審理後，一二審、更一、更二審四度將他判處死刑。全案再經撤銷發回，高院更三審12日第五度將他判處死刑。可上訴。

本案案發於2015年1月間，台中市販毒集團成員蔡宗育（24歲）、蔡鎧陽（21歲），因為大哥遭捕後急需貨源。透過台中海線大哥的關係，找上自稱有K他命10公斤的天道盟不倒會成員陳福祥，雙方議定440萬元成交。3人約定在西門町峨嵋停車場取貨，陳福祥坐上2人車輛後，命2人將車開進人跡罕至的停車場6樓。

車輛停妥後，陳男說口渴，叫蔡鎧陽先去買飲料。蔡鎧陽離開後，陳男隨即掏槍壓制蔡宗育，蔡宗育說現金不在車上，於是陳男命蔡宗育先打電話回報陳威宇「貨已取到」，隨即連開4槍殺害蔡宗育；之後又槍殺買飲料回來的蔡鎧陽。陳將兩人屍體堆疊在後座，立刻離開走入電梯並清槍，全不顧忌電梯內尚有其他乘客。

陳福祥隨即到居中聯繫的台中海線大哥處，取走440萬現金後逃亡。沒多久，峨嵋停車場管理員發現車上屍體，報警處理，警方鎖定陳福祥發布通緝，並查出陳福祥喜歡瀏覽色情網站，對他展開電信監控。警方多日跟監後，趁著陳熟睡之際，在清晨6點半攻堅，霹靂小組12秒內就破門而入，逮捕陳福祥。陳福祥遭提起公訴。

法院審理後，一二審、更一審、更二審均判處死刑。全案再經最高法院撤銷發回，由高等法院進行更三審。更三審12日宣判，仍認定陳福祥犯殺人罪，並無教化可能性，駁回上訴，維持死刑判決。