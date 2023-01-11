「法眼明察」守護正義排除民怨　法務部頒獎表揚5檢察官

▲法務部長蔡清祥頒發今年度法眼明察獎。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

11日為我國司法節，法務部也挑在這一天，頒發今年度的「法眼明察」獎座，表揚5位辦案有功的主任檢察官、檢察官。法務部長蔡清祥特別指出，本次頒獎除了肯定平時默默在工作崗位努力工作的檢察官外，也要藉這機會讓外界了解檢察官平時在各個領域打擊犯罪，守護公義、排除民怨。

這次獲獎的5位檢察官，分別為台中地檢署主任檢察官詹益昌，他偵辦首次在我國專屬經濟海域查緝陸籍抽砂船及運砂船違法採取土石案件，為保護臺灣海域國土之指標案例，落實團隊辦案，迅速聲押28名被告並扣押2艘大型船舶，判決確定後並順利拍賣2艘船舶，建立執法標準並促成修法重懲此類行為，對於海洋生態之維護著有貢獻。

▲法務部長蔡清祥（左）頒發法眼明察獎，給台中地檢署主任檢察官詹益昌（右）。（圖／記者吳銘峯攝）

另外嘉義地檢署檢察官陳靜慧，偵辦經手金額達80億元之地下匯兌案件，查扣現金2億元，並主動挖掘透過地下匯兌進行洗錢之網路博弈集團，搜索全台逾百處所、起訴逾百人，經法院判決被告等人繳回、應沒收之犯罪所得及公益捐款逾10億元。新北地檢署檢察官陳詩詩，她偵辦網紅館長槍擊案，廣泛蒐集竹聯幫和堂寶和會歷經10年內之槍擊案，對該幫派成員實施拘提搜索並聲押，於4個月內完整起訴該會上至會長下至小弟槍手，並經法院判決重判有罪，本件亦有落實團隊辦案，建立偵辦組織案件之方式及標竿，對於社會秩序之維護著有貢獻。

此外，台北地檢署檢察官郭耿誠，查獲2018年九合一選舉新北市烏來區山地原住民選區集團賄選，7名區民代表當選人中，4名遭查獲賄選，並向上溯源查獲正副主席賄選，聲請羈押8人獲准，查扣賄款195萬元，法院均判決有罪確定，為近年原住民區查賄代表性案例。最後是台中地檢署檢察官張時嘉，他長年投注在打擊詐欺犯罪，偵辦多起跨境詐欺案件。以大數據分析方式，主動追縱詐欺集團成員去向，再與蒙特內哥羅合作，於2020年1月在蒙國破獲3處機房共92名被告，合計被害人2020人，不法所得6億3278萬元，並成功追溯在臺集團。

蔡清祥除了頒發獎座以外，也提到這次新設計的獎座，是請雕塑家康木祥設計，以「心」為概念延伸出抽象的雕塑造型，體現檢察官辦案時，本正義之心，時刻關懷並同理當事人心情並以廣闊的心廣納各方資訊；用智慧之眼,洞察社會萬象，長遠宏觀的視野全面；以不鏽鋼媒材明亮的特性，象徵檢察官能敏銳的觀察，收集、辨析及掌握證據，洞悉因果、明辨真理，成為維護世道人心的一線光明，讓犯罪者無所遁逃，被害人皆受守護。

▼法務部長蔡清祥（左）頒發法眼明察獎，給嘉義地檢署檢察官陳靜慧（右）。（圖／記者吳銘峯攝）

