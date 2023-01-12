借20萬還300萬仍被逼債　特戰班長轟債主2槍丟橋下！重判13年4月

▲特戰部隊中士班長吳俊逸(右)因欠債談判破裂，持槍朝債主頭部開2槍，被依殺人未遂罪判刑。（資料照／記者陳雕文攝）

記者黃哲民／台北報導

在特戰部隊擔任中士班長的男子吳俊逸，因欠高利貸20萬元還不起，去年(2022年)涉持槍射擊鄭姓錢莊業者後腦，將中彈垂危的鄭男連人帶車丟包新北市福和橋不管死活，鄭男12小時後才被發現送醫，奇蹟似保住性命，吳男到案被羈押至今，坦承被逼債而行凶，台北地院審結，依殺人未遂、違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌，合併判處吳男13年4月、併科罰金9萬元，可上訴。

本案發生於去年4月21日，吳男(29歲)凌晨和鄭男相約在北市大安區碰面，鄭男把轎車停在巷內，吳男上車談判，涉持預藏改造手槍近距離朝鄭男頭部開2槍，接著把車開到福和橋停車場，將奄奄一息的鄭男連人帶車留在現場，不管鄭男死活、逕自逃離。

鄭妻當天凌晨4點多報警協尋丈夫，警方循線追查，當天中午在停車場打破車窗，把後腦中彈命危的鄭男救出送醫，調閱監視器發現吳男當天凌晨2點多逃離身影，緊急找人，當天下午4點多，在新北市新店山區查獲吳男渾身酒味、躺在母親名下的轎車裡呼呼大睡。

吳男被叫醒質問有無開槍殺人，他坦承犯行，辯稱以為擊斃鄭男，他逃走想輕生卻睡著了。鄭男經開刀取出卡在腦部的1顆子彈，奇蹟似保住性命，但對事發過程喪失記憶。

檢警查出，吳男沉迷賭博欠下數百萬元債務，案發當天他分時段約所有債主談判，鄭男是地下錢莊業者，堅持討回20萬元，雙方話不投機，吳男直接開槍。吳男供稱，向錢莊借20萬元、陸續共還300萬元仍不夠，被逼急了才想同歸於盡，所用改造凶槍是多年前上網購買，子彈是他自己製作。

檢方起訴吳男涉犯殺人未遂等罪嫌，台北地院審結，將吳男所犯殺人未遂罪判刑10年，另依《槍砲條例》未經許可持有非制式手槍罪、未經許可製造子彈罪各判刑2年10月與1年2月，合併應執行13年4月徒刑、併科罰金9萬元。吳男的退伍同袍邱男因協助丟棄手機等物，被依湮滅、隱匿刑事證據罪判刑6月、得易科罰金18萬元，可上訴。