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社會 社會焦點 保障人權

豬骨混充人骨造6104具「假死人」　前公所職員包庇業者重判定讞

▲阿婆前方突然落下一包血紅骨頭　「豬骨」以為兇殺案嚇壞她。（圖／記者謝侑霖翻攝）

▲業者指示工人蒐購豬骨，烘烤後充當人骨，成為「假死人」的骨骸。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市八里區公所前課員連龍得，在2012年間辦理八里區臺北港區內無主墳遷葬案時，包庇業者以豬骨混充人骨，假造6104具「死人骨骸」而申請工程款，連男藉此收賄55萬元。一二審法院均將他重判有期徒刑12年，全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

判決指出，新北市政府地政局2011年間辦理「新北市八里區臺北港特定區區段徵收開發案」，發現開發區域範圍內存在大量無主墳墓，因此暫停施工，轉由當地八里區公所民政課辦理「新北市臺北港特定區區段徵收開發案範圍內有（無）主墳墓遷葬勞務採購案」，由連男負責招標。

當時由某公司得標後，該公司林姓負責人為了詐領遷葬補助，要求工人在市面上收購豬骨，曬乾後再混合人骨烘烤；之後拍照錄影偽造施工紀錄，因而浮報骨骸數量，最後由連男驗收放水通過。連男也藉此多次向業者索賄，前前後後收取55萬元的賄賂。業者也因此申請6104具「假死人骨骸」，詐騙遷葬補助1628萬餘元。

案經業者自行向檢調單位自首，檢調執行搜索，於三芝、八里等地的納骨塔分別搜出骨灰罐84座與骨灰罐297座，另外也扣得骨灰袋6,110座。檢方並對連男、業者等多人提起公訴。一二審法院均將連男重判有期徒刑12年、褫奪公權5年，另外業者則分別獲判緩刑與3年不等刑度。連男上訴第三審，最高法院12日駁回上訴定讞。

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