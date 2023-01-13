超商限定！超萌「兔兔冰淇淋」加了千層蛋糕　限時第2杯半價開吃

▲限定COLD STONExLINE FRIENDS聯名「兔兔報喜」冰淇淋 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

冬天窩在溫暖的家吃冰最爽！就有超商開賣兔年限定「兔兔冰淇淋」，以焦糖海鹽冰淇淋搭配白巧克力風味迷你千層蛋糕，再放上超Q的兔子插卡，可愛又美味，且自即日起每周五、六、日皆能享「第2杯半價」優惠。

7-11複合店COLD STONE專區與LINE FRIENDS人氣明星CONY合作新冰「兔兔報喜」，雪白焦糖海鹽冰淇淋拌入海鹽焦糖丁，搭配日本BOURBON白巧克力風味迷你千層蛋糕，最後加上新年限量CONY插卡，每口都能享受甜鹹交織的療癒口感，且即日起至2/21前每周五、六、日，以及春節連假1/20～1/29、開工日1/30，皆可享「第2杯半價」優惠。

▲日本超人氣「井村屋鯛魚燒紅豆雪派」。

7-11同步還有最新日本超人氣「井村屋鯛魚燒紅豆雪派」，一打開包裝就是超Q的鯛魚燒造型摩納餅，咬下是香草冰淇淋內餡加紅豆泥與巧克力脆片，每一口都充滿幸福感，且自即日起至2/7止還可享2件95折、3件89折優惠。

麥當勞人氣早餐「滿福系列」驚喜升級了，強勢推出「蕈菇滿福系列」，共有5口味選擇，包括「蕈菇滿福堡」、「蕈菇青蔬滿福堡」、「蕈菇豬肉滿福堡」、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」及「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」。

▲麥當勞早餐滿福系列推出全新「蕈菇滿福系列」。（圖／麥當勞提供，下同）

該系列通通選用軟中帶Q的春麥滿福麵包夾進豬肉排，再佐以切片蕈菇黑胡椒醬，每一口都是濃濃蕈菇香，其中，蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋可是一次就能吃到雙層香煎豬肉、切達起司、滑嫩太陽蛋等料，滿足爆表，即日起至3/14止限時搶吃。

▲蕈菇滿福系列有5口味選擇。